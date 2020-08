Musica e attualità, triplo appuntamento per il Real Collegio Estate

Tre nuove serate tra attualità, musica e arte per la sesta settimana del Real Collegio Estate. Si parte domani (11 agosto) alle 21,15 con l’arcivescovo di Lucca Paolo Giulietti ospite del talk show nel chiostro di Santa Caterina condotto, come ogni martedì, dal giornalista Paolo Mandoli. Sarà l’occasione per riflettere sul cammino della chiesa lucchese in questo anno segnato dall’esperienza della pandemia di covid19.

Giovedì (13 agosto) alle 21 primo appuntamento con Lucca Jazz Donna light. Per l’occasione sul palco Claudia Tellini, cantante e autrice, che può vantare 20 anni di incisioni e che è stata recentemente ospite di Piero Frassi nel disco Our Factory dedicato a Andy Warhol. Già ospite della manifestazione in passato, Tellini è reduce dal lavoro di prossima uscita del pianista fiorentino Alessandro Galati con alcuni brani da lei interpretati.

Infine venerdì (14 agosto), sempre alle 21, appuntamento con il surrealismo, in un excursus che andrà da Dalì a Magritte insieme al professor Franco Donatini, autore di due libri sul tema: La nostra vita con Dalì e Io non sono Magritte. La serata, a cura di Claudio Della Bartola, è presentata dall’associazione Il giusto della vita. Ogni appuntamento è a ingresso libero. E’ consigliato presentarsi con almeno 15 minuti di anticipo per consentire lo svolgimento delle corrette procedure anti-contagio previste dalla normativa per gli eventi all’aperto. L’ingresso è da via della Cavallerizza, di fianco alla basilica di San Frediano.