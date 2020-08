Riapertura della scuola e musica swing, due nuovi appuntamenti con il Real Collegio Estate

Nuova settimana di appuntamenti con il Real collegio estate. Sono due gli appuntamenti in programma per la rassegna di approfondimento e cultura che apre al pubblico il chiostro medievale di Santa Caterina, recentemente restaurato.

Si parte domani (18 agosto) alle 21,15 con la scuola al centro del talk show condotto dal giornalista Paolo Mandoli. Protagonista sarà la sfida della riapertura, a settembre, nonostante la pandemia di covid19 ancora in corso. Ospiti della serata saranno la dirigente dell’ufficio scolastico territoriale Donatella Buonriposi, e il presidente della Provincia di Lucca, ente competente per le scuole secondarie superiori, Luca Menesini.

Mercoledì (19 agosto), sempre alle 21,15, sarà invece la volta della musica swing italiana degli anni Trenta e Quaranta con un concerto organizzato dal centro di promozione musicale Animando. Successi come Ho un sassolino nella scarpa e Baciami piccina proposti dal baritono Giovanni Mazzei e dal soprano Consuelo Butelli accompagnati dal flauto di Agnese Manfredini e dal pianoforte di Stefano Teani.

Entrambi gli eventi sono gratuiti. Si consiglia, per ogni appuntamento, di presentarsi con almeno 15 minuti di anticipo per consentire lo svolgimento delle corrette procedure anti-contagio previste dalla normativa per gli eventi all’aperto. L’ingresso è da via della Cavallerizza, di fianco alla basilica di San Frediano.