Doppio appuntamento con il teatro amatoriale al Nieri

Domani sera (19 agosto), alle 21,15, nel giardino del teatro comunale Idelfonso Nieri di Ponte a Moriano si terrà il sesto appuntamento della manifestazione Metti una sera d’estate a Ponte a Moriano… organizzata dalla Fita di Lucca in collaborazione con il Comune di Lucca e la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.

Il giovane cabarettista lucchese Samuele Rossi metterà in scena Vengo dopo il Covid monologo comico post lockdown che ci parlerà di quanto è importante, anche se difficile, trovare il risvolto comico anche nei momenti più difficili.

Un one-man-show comico della durata di più di un’ora in cui si affronteranno diverse riflessioni su come sia difficile fare ridere oggi in tempi Covid. Lo spettacolo, dice Rossi, “cercherà di regalare al pubblico qualche ora di spensieratezza e divertimento in un periodo particolarmente difficile per il nostro Paese e non solo”.

L’appuntamento successivo, il settimo della rassegna, è in programma venerdì (21 agosto), sempre alle 21,15: Kosmocomico Teatro presenterà Piccolo passo – Storia di un’ocarina pigra spettacolo costruito su dialoghi divertenti e poetici, e fisicità clownesche, che si sviluppa sull’intuizione di far vivere i personaggi attraverso ocarine di diversa grandezza: dal più grande al più piccolo, anzi piccolissimo, flautino di terracotta. Le ocarine suoneranno, canteranno, racconteranno dei piccoli-grandi avvenimenti che i bambini più piccini affrontano: i giochi, la paura, il ridere, la gioia del cantare. Per bambini di tutte le età.