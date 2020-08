Presentata la sfilata digitale “Riflesse”

Ieri sera (21 agosto) alle 21, nel giardino nella Scuolina Raggi di Sole a Maggiano si è svolta la presentazione della sfilata digitale dal titolo Riflesse, ideata e realizzata dal giovane fashon designer Manusha Perera, nell’ambito del progetto “E-state in festa”, promosso dalla Scuolina Raggi di Sole e patrocinato dal Comune di Lucca e dal Cesvot.

Un clima di festa ha accompagnato la visione della sfilata, alla quale ha partecipato anche l’assessora allo sviluppo economico e alle politiche europee, Valentina Mercanti, che, in un breve intervento, ha sottolineato l’importanza dell’impegno giovanile nella cultura e nelle attività produttive. La serata si è svolta in un clima sereno ed è stata animata dai giovani volontari dell’associazione con performance di canto e di danza (ovviamente tenendo conto delle norme di distanziamento); la piccola Elena Graunar ha proposto alcuni brani musicali con arrangiamenti del padre, Andrea Graunar, e il giovane Samuele Lucchesi ha creato delle coreografie per il gruppo dei bambini e delle bambine della Scuolina.

“Le idee realizzate con la sfilata digitale sono maturate durante il lockdown, – Spiega Manusha Perera – l’ispirazione è arrivata proprio durante la quarantena, quando le notizie riportavano sempre più casi di violenze subite dalle donne costrette in casa a causa del Covid, tutto questo avveniva in un periodo in cui la primavera si faceva strada con il suo esplosivo tripudio di suoni e colori, che contrastava con le immagini di città splendide, ma deserte, come quelle della bellissima città di Lucca”.

Il video della sfilata è stato girato dai giovani di Poliedric Vision che hanno accolto a braccia aperte il messaggio di Manusha e l’hanno rappresentato in modo professionale ed empatico, infatti sembra quasi che vi sia una personificazione dei luoghi della città, pare che questi prendano vita con gli abiti indossati dalle modelle. Che dire? Una vero messaggio di speranza in un momento difficile. Protagonismo giovanile e del volontariato, un vero spettacolo e un insegnamento di vita!