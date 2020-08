Anna Cappelli, va in scena il monologo tragicomico

Serata teatrale al Real Collegio nel chiostro santa Caterina, il 30 agosto andrà in scena Anna Cappelli, uno spettacolo prodotto da Spazio Lum. Anna Cappelli è un monologo teatrale scritto da Annibale Ruccello, autore campano scomparso prematuramente negli anni ’80, pochi mesi dopo averlo concluso e sarà portato in scena da Andrea Mattei.

“Ho sempre avuto intenzione di portare in scena un monologo perché ti permette di scavare all’interno del carattere del personaggio – dice l’attore Andrea Mattei – Trovai su Youtube uno spettacolo di Anna Marchesini, una raccolta di monologhi, tra cui appunto Anna Cappelli, il cui testo mi ha letteralmente folgorato”.

Anna Cappelli è un monologo tragicomico con una buona dose di umorismo graffiante, condito da momenti molto intensi e commoventi, dietro la maschera dell’ironia vengono nascoste molte verità anche tragiche. La domanda che il testo vuole porre sotto gli occhi del pubblico è quanto bisogna fare per diventare una persona formata agli occhi della società. Il monologo racconta la storia di Anna Cappelli, una ragazza che proviene da un paese di campagna, molto semplice e assorbita da tutte le imposizioni sociali del periodo, gli anni ’70, quelli del boom economico. Anna viene catapultata dall’ambiente rurale in cui è cresciuta nel mondo metropolitano, un mondo nuovo che sta cambiando, lei è convinta che per definirsi donna in questa società, l’unica cosa che le rimane da fare è ritagliarsi uno spazio prendendo cose e persone, un marito, una casa, dei figli. Non riuscirà mai a “prenderle” veramente e quando tutta la parvenza di ciò che ha creato le crolla addosso, compirà un gesto molto forte e drammatico allo stesso tempo.

“Per la seconda volta porto in scena questo monologo con Spazio Lum che durante la prima ha avuto un buon responso dal pubblico – aggiunge Andrea Mattei – Una collaborazione, quella con Spazio Lun, iniziata lo scorso anno tramite i contatti con altri artisti e conoscenti, che prosegue ancora oggi grazie all’amicizia nata con la responsabile Nicol Claroni”.

Andrei Mattei è attore e regista dello spettacolo, le musiche sono state composte da Elia Montanari, grafica di Eva Nelli, evento reso possibile grazie alla disponibilità di Francesco Franceschini, presidente del Real Collegio e al patrocinio del Comune di Lucca.

Andrei Mattei studia alla scuola di teatro “Alessandra Galante Garrone” di Bologna, ha partecipato a numerosi spettacoli teatrali di Stand up commendy e ha collaborato ad alcune rappresentazione messe in scena con la “Cattiva compagnia”.

Anna Cappelli, prodotto da Spazio Lum, andrà in scena il 30 agosto alle 21, al Real Collegio nel chiostro Santa Caterina, in caso di mal tempo lo spettacolo verrà spostato in una delle sale interne, è buona norma effettuare la prenotazione al numero 3280628802 e saranno rispettate tutte le norme sulla sicurezza previste per l’emergenza. Per partecipare alla serata occorre la tessera dell’associazione Spazio Lum, che potrà essere fatta sul posto.