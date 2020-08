Lucca Jazz Donna, una serata dedicata alle musiche di Sting

Un’altra serata all’insegna della musica e del jazz all’interno al Real Collegio torna a Lucca Jazz donna, Michela Lombardi con Shape of my heart – The music Of Sting, il nuovo disco realizzato con “Piero Frassi Circles Trio” per celebrare l’opera di Sting. Giovedì (27 agosto) alle 21 al Real Collegio di Lucca, saranno con lei sul palco Piero Frassi al pianoforte, Gabriele Evangelista al contrabbasso, Bernardo Guerra alla batteria in una serata a ingresso libero.

Uno spettacolo dedicato alla rilettura jazz dei brani più noti di Sting, sia nei suoi dischi da solista che in quelli realizzati come frontman dei Police: da Wrapped Around Your Finger a Fragile, da Message In A Bottle a “Fields Of Gold”. Il trio ci guiderà attraverso i maggiori successi di Sting, tra melodie familiari e arrangiamenti sorprendenti. Il disco è recentemente passato all’americana Radio Free Brooklyn in una puntata dedicata a importanti riletture jazz Police ed è stato recensito da All About Jazz che lo ha definito un “nuovo standard”.

Michela Lombardi ha inciso due dischi con Phil Woods e due con Renato Sellani, Massimo Moriconi e Stefano Bagnoli, un disco che vede ospiti Don Byron e Steven Bernstein e molti con Nico Gori, miglior clarinettista italiano in ogni recente Jazzit Award e membro stabile della band di Stefano Bollani.

L’immagine scelta nella locandina di quest’anno è stata realizzata da Laura Casotti, fotografa ufficiale di Lucca Jazz Donna, elaborata graficamente da Ilaria Ferrari, art director della manifestazione. A dirigere il palco e presentare il festival Michela Panigada.

L’ultima serata di Lucca Jazz Donna “light” si chiuderà giovedì 10 settembre con Titta Nesti.

Lucca Jazz Donna affronta l’anno del Covid 19 con una versione light nel cartellone di “Musica Estate” al Real Collegio di Lucca, aspettando la sedicesima edizione della manifestazione del 2021. Lucca Jazz Donna è il festival dedicato ai talenti jazz al femminile organizzato dal Circolo Lucca Jazz insieme al Comune di Lucca, al Comune di Capannori, alla Provincia di Lucca, con il sostegno della Regione Toscana, della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e della Fondazione Banca del Monte di Lucca.

Tutti i concerti sono a ingresso libero fino ad esaurimento posti e con obbligo di indossare la mascherina. L’accesso è da via della Cavallerizza. Per informazioni www.luccajazzdonna.it, Fb, Insta, Twitter @luccajazzdonna