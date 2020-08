Nel cortile del Bucaneve arriva la ‘Tombola sotto le stelle’

Tombola all’aperto e in sicurezza. L’appuntamento con il tombolone è nel cortile del Bucaneve domenica (30 agosto) dalle 20,30. Il carrettino del gelataio servirà i suoi gelati mentre le cinquine e le tombole saranno contenute in originali borse realizzate dal laboratorio di cucito, così come molti dei premi della lotteria.

La serata è organizzata nel rispetto delle norme anticovid e tutti i partecipanti dovranno tenere la mascherina e il distanziamento.