A Lucca città di carta Damiano Crognali presenta il suo podcast

Domenica (30 agosto) alle 15 a Lucca Città di Carta il giornalista e podcast producer Damiano Crognali terrà un

incontro speciale, un po’ workshop, un po’ presentazione del suo nuovo libro, un’inchiesta giornalistica sull’universo

dei contenuti della voce, che vede l’alba di una nuova generazione di creators: Podcast Il nuovo rinascimento dell’audio.

Come raccontare, pubblicare, promuovere storie da ascoltare, edito da Roi Edizioni in uscita il 26 agosto. Abruzzese doc, Crognali è un giornalista, realizza video e racconti, produce podcast. Ha collaborato con La Stampa, Agi, La7, si occupa di podcast per Now, la rubrica di approfondimento sull’innovazione di SkyTg24, e vive tra Milano e Kuwait

City.

Preludio del libro la prefazione firmata da Pablo Trincia – giornalista, autore televisivo, creatore di podcast dallo

straordinario successo come Veleno e Buio – che racconta la sua esperienza e la scoperta di questo nuovo terreno su cui esprimersi ritrovando l’amore per l’ascolto, ovvero il podcast. Il testo di Damiano Crognali fornisce tutte le risposte alle domande che si fanno i nuovi autori che vogliono diventare podcaster, le sfide e le opportunità che privati, aziende e professionisti che vogliono affacciarsi sul mondo dei podcast hanno davanti a sé prima di sbarcare su Spotify, Audible o su una delle altre piattaforme di questa nuova podcast economy.

Nell’ultimo anno gli italiani hanno scoperto il mondo dei podcast, ovvero questo nuovo modo di fruire di contenuti

online che non è quello tradizionale della visualizzazione sullo schermo o della lettura, bensì quello dell’ascolto. Il fenomeno ha avuto un’esplosione grazie allo user generated podcast, ossia la produzione e pubblicazione di podcast da parte degli utenti, un impulso che è stato dato soprattutto da Spotify. Durante il lockdown, a causa dell’emergenza Coronavirus, gli utenti italiani che si sono messi a fare podcast sono aumentati del 500% e su Spotify c’è stato un aumento del 200% di questi contenuti non musicali. Crognali stesso, che ha vissuto il periodo di lockdown bloccato a Kuwait City, ha avuto modo di realizzare nuovi contenuti legati alla pandemia, come Medioriente nell’Emergenza Coronavirus, un podcast giornalistico di storie, viaggi e notizie d’attualità sulle questioni aperte di quest’area del mondo.

Questo libro è stata l’occasione per Crognali di mettere nero su bianco la sua esperienza e le lezioni apprese creando podcast e i suoi ricordi da creatore di contenuti alla radio. Anche se, spiega Crognali, il futuro dei contenuti audio online va oltre il modello della radio di flusso ma è nell’on demand, nell’ascolto quando, dove e come

ci pare.

Il libro è denso di racconti, esempi e segreti che l’autore ha appreso ascoltando e seguendo i migliori podcaster al

mondo, ed è anche un viaggio attraverso i protagonisti della podcast economy. Non mancano ovviamente gli aspetti

pratici, come quando si entra nel vivo della produzione: quale microfono acquistare, come registrare, quale software di montaggio usare, dove trovare le basi musicali. Il libro dà spazio anche al podcast marketing, ovvero come far crescere e promuovere il podcast, e a come “vivere di podcast”, con le strategie e le tecniche per monetizzare la professione di podcaster.