Doppio concerto per la chiusura del Barga Jazz Festival

Domani (30 agosto) chiude con un doppio concerto il BargaJazz Festival 2020. Dalle 21 nei Giardini di Villa Gherardi a Barga Angelo Lazzeri e Stefano Onorati, solisti dell’orchestra di Bargajazz, presenteranno i loro progetti in piccolo gruppo: il chitarrista Angelo Lazzeri in trio con Daniele Mencarelli al basso e Paolo Corsi alla batteria, e il pianista Stefano Onorati con il trombettista Fulvio Sigurtà, Gabriele Evangelista al contrabbasso e Alessandro Paternesi alla batteria.

L’ingresso ai concerti prevede biglietti alla portata di tutti da 5 a 10 euro con un’importante promozione rivolta agli studenti delle scuole civiche di musica, dei licei musicali che avranno accesso ai concerti con un biglietto poco più che simbolico di 1 euro.

Un’edizione particolare quella 2020 per il festival che, se da una parte ha dovuto rinunciare al concorso di composizione ed arrangiamento per orchestra jazz, dall’altra ha fatto riscoprire i Giardini della Villa Gherardi come location perfetta per i concerti jazz e non solo.

Il programma, tutt’altro che di ripiego, si è svolto dal 18 di agosto con sedici concerti di qualità che hanno visto protagonisti sia giovani emergenti (SienaJazz University e partecipanti al BargaJazz Contest provenienti da tutta Italia), sia ospiti internazionali come Scott Hamilton, Jim Black, Andy Sheppard.

Nonostante le difficoltà dell’emergenza Covid19 i concerti si sono svolti in piena sicurezza grazie alla collaborazione della Misericordia del Barghigiano e dell’Associazione Nazionale Carabinieri.

Il Festival, di cui è titolare il Comune di Barga, è stato realizzato con il decisivo contributo di Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo, Regione Toscana, Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.

Un ringraziamento particolare ai tanti volontari del Festival che anche in questo momento difficile non hanno fatto mancare il loro appoggio.