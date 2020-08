Jazz Donna, successo per la serata dedicata a Sting

Un’altra serata si successo all’insegna della musica e del jazz all’interno del Real Collegio con Lucca Jazz donna. Michela Lombardi ha portato sul palco Shape of my heart – The music Of Sting, il nuovo disco realizzato con Piero Frassi Circles Trio per celebrare l’opera di Sting. Sul palco con lei giovedì (27 agosto) c’erano Piero Frassi al pianoforte, Gabriele Evangelista al contrabbasso, Bernardo Guerra alla batteria.

Uno spettacolo dedicato alla rilettura jazz dei brani più noti di Sting, sia nei suoi dischi da solista che in quelli realizzati come frontman dei Police: da Wrapped Around Your Finger a Fragile, da Message In A Bottle a “Fields Of Gold”.

(Foto di Laura Casotti)