Omaggio a Idelfonso Nieri con Gildo dei Fantardi

Spettacolo in omaggio a Idelfonso Nieri nel centenario della sua morte e che sarà rappresentato da alcuni componenti della compagnia La ribalta di Gallicano, e con la partecipazione del cantastorie Gildo dei Fantardi: è in programma martedì (1 settembre) alle 21 a ingresso libero.

Nella programmazione del cartellone degli spettacoli proposti dalla Fita nel teatro all’aperto nel giardino di fianco al Teatro Nieri, che ha visto la partecipazione di eventi vari, dal teatro amatoriale, a quelli musicali, di comicità e di intrattenimento, ora è giunto il momento della rappresentazione in ricordo di Idelfonso Nieri, al quale il teatro é denominato e questo perché quest’anno ricorre il centenario della sua morte. La figura di Idelfonso Nieri è determinante e importante per quello che riguarda le nostre tradizioni popolari, i detti, il linguaggio, i proverbi i modi di dire e tutto quello che riguarda il modus vivendi dei lucchesi nei secoli scorsi di cui Idelfonso Nieri da studioso, da letterato, da insegnante scolastico in istituti lucchesi importanti, ha sempre dato ampio spazio a quello che era il succo delle sue ricerche e annotazioni per preservare e divulgare il linguaggio e le tradizioni del nostro territorio lucchese.

Di lui si ricorda anche la raccolta in libro dei cento racconti Lucchesi che sono narrati in modo particolare. E appunto, per omaggiare Idelfonso Nieri sul palcoscenico del teatro all’aperto ci sarà una significativa rappresentazione con protagonisti i componenti della compagnia La ribalta.di Gallicano, che si diletteranno a leggere in modo recitativo alcuni dei racconti tratti dal libro del Nieri, cento racconti popolari lucchesi e nel contesto, a fare da contorno allo spettacolo, è stato coinvolto il cantastorie Gildo dei Fantardi, che si spassionerà a intonare stornelli improvvisati, e canti lucchesi n sintonia con il tema della rappresentazione, così nel contesto si assisterà a simpatici siparietti che sono stati allestiti appositamente. La serata è organizzata dalla Fita in collaborazione con l’Istituto storico Lucchese Fedi di Ponte a Moriano.