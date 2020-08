Villa Argentina, Giovanni Braida apre la rassegan di incontri ‘Di mercoledì’

Tornano gli incontri Di mercoledì sulla terrazza di Villa Argentina. Il primo appuntamento con la rassegna dedicata a scrittori e lettori è il 2 settembre alle 17 con Giovanni Braida e il suo nuovo lavoro La biblioteca tra le nuvole di Pezzini editore. Per prendere parte all’incontro è obbligatoria la prenotazione che si può effettuare dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 telefonando allo 0584 1647600 o al numero 348 7652387.

La biblioteca tra le nuvole racconta la meravigliosa ossessione di un monaco benedettino per i libri. Una straordinaria passione che lo ha portato a realizzare a Marmora, ai piedi del Monviso, la biblioteca più alta d’Europa. Giovanni Braida è insegnante di religione al liceo classico Carducci di Viareggio e docente della Scuola teologica dell’arcidiocesi di Lucca. Tra le sue pubblicazioni annovera Sul distacco (2002); il romanzo storico Guillame de Belibaste, l’ultimo perfetto (2003-2014) e i romanzi Sine glossa (2005); Boedic (2013); Apocatastasi (2015); Sheinah (2017), con i quali ha ottenuto riconoscimenti e premi letterari.

L’ingresso all’incontro è libero, fino al raggiungimento della capienza massima della sala, determinata secondo le norme anticovid. Per assistere all’evento va osservato l’obbligo di indossare la mascherina e mantenere le distanze. All’accesso alla villa sarà rilevata la temperatura e sarà richiesta la sanificazione delle mani, come previsto dalla normativa vigente. Durante l’iniziativa è obbligatorio mantenere il necessario distanziamento fisico tra i partecipanti, salvo le eccezioni previste dalla normativa (congiunti, bambini, portatori di disabilità). Gli eventi a Villa Argentina sonno organizzati dal Comitato per la valorizzazione di Villa Argentina, formato dalla Provincia di Lucca, Comune di Viareggio, Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio di Lucca e Massa Carrara.