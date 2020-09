Glen Hansard ospite a sorpresa del Lontani così vicini Lucca Fest

Ospite a sorpresa questa sera (2 settembre) per la serata del Lontani così vicini Lucca Fest nei giardini della Cavallerizza Ducale.

A parlare di Bob Dylan, come da calendario, con Alessandro Portelli e Lorenzo Mei per il festival della contemporaneità, infatti, c’era anche Glen Hansard. L’attore e cantuatore irlandese (The Commitments, fra l’altro) ha interpretato una canzone di Bob Dylan sul palco lucchese.

Echi di Summer Festival, insomma, anche in un’estate tutta particolare dentro le Mura di Lucca.