Lucca Teatro Festival, al teatro Nieri la comicità di Vincenzo Albano

Arriva a Lucca uno dei comici di punta di Zelig e Colorado: Vincenzo Albano meglio conosciuto come l’agente di spettacolo Enzo Ratti. Prosegue con successo la versione estiva del Lucca Teatro Festival – Che cosa sono le nuvole? che propone spettacoli per divertirsi con tutta la famiglia ad ingresso gratuito.

Realizzato da La Cattiva Compagnia in collaborazione con Comune di Lucca, con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e il patrocinio della Fondazione Toscana Spettacolo Onlus, il festival domani (4 settembre) presenta 5 minuti e scendo il nuovo spettacolo con il comico Vincenzo Albano. Direttamente dagli show televisivi di grande successo Zelig e Colorado Albano arriva nel giardino del teatro Idelfonso Nieri di Ponte a Moriano (piazza Cesare Battisti), alle 21. Pugliese di nascita e milanese d’adozione, è stato l’agente di spettacolo Enzo Ratti per Zelig e Colorado, ma anche l’uomo dei tutorial ed il social media manager per Zelig Time.

In questo spettacolo scritto insieme al grande autore comico Alessio Tagliento, Albano è un quarantenne che si divide tra famiglia e palco, porta in scena la sua quotidianità e a casa il suo umorismo… e viceversa! Vincenzo Albano passa in rassegna, con ironia e sarcasmo, i pregi e i difetti di essere padre e marito in una società sempre più liquida, lontana anni luce dai cliché di ruolo che siamo abituati a sentire. Appuntamento organizzato in collaborazione con il Comune di Lucca e Fita Federazione Italiana Teatro Amatori di Lucca.

Gli appuntamenti proseguono domenica (6 settembre) con Ernest e Celestine con La Cattiva Compagnia, nel chiostro di Santa Caterina del Real Collegio, a Lucca, alle 21. Spettacolo teatrale per famiglie e bambini, liberamente tratto dall’omonimo libro di Daniel Pennac: “Un orso e una topolina vivranno la più grande delle amicizie superando un difficile pregiudizio: i loro mondi non devono incontrarsi mai”. Ma i due si incontreranno e si sosterranno a vicenda, stravolgendo tutte le regole prestabilite dai loro rispettivi e distanti mondi. Una messa in scena divertente e originale ricca di musica ed effetti sonori. Con la regia di Giovanni Fedeli, direttore artistico del Lucca Teatro Festival e l’adattamento teatrale di Cristiana Traversa. In collaborazione con Comune di Lucca e Real Collegio.

Prenotazione sempre consigliata anche se non indispensabile a prenotazioni@luccateatrofestival.it

Il programma completo di tutti gli appuntamenti del festival e tutte le informazioni si trovano sul sito www.luccateatrofestival.it