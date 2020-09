Ricercatore Imt vince prestigioso finanziamento per studiare la qualità del sonno

Nel suo capolavoro La vita è sogno, il drammaturgo spagnolo Pedro Calderón de la Barca gioca magicamente tra sogno e realtà, arrivando a porre in dubbio il confine che separa l’uno dall’altra. Presto, modificare l’attività del cervello durante il sonno, influenzando la percezione che abbiamo del sonno stesso, e persino i nostri sogni, potrebbe non essere più soltanto fantascienza o frutto della creatività letteraria. Infatti, “modulare” il sonno potrebbe divenire possibile grazie all’impiego di tecniche e strumenti innovativi, potenzialmente in grado di offrire nuove opportunità per il trattamento dei disturbi del sonno, tra i più diffusi nella popolazione adulta e fra le principali cause di incidenti involontari dovuti a calo dell’attenzione e abbassamento della soglia di guardia, con enormi costi sociali in tutti i Paesi.

Sono le premesse un progetto di ricerca innovativo e ambizioso che per i prossimi cinque anni vedrà impegnato Giulio Bernardi, giovane ricercatore in neuroscienze alla Scuola Imt alti studi di Lucca, che lo European Research Council (Erc) ha premiato con un finanziamento di circa 1,5 milioni di euro. Un riconoscimento internazionale importante e prestigioso che si ottiene su base competitiva, assegnato quest’anno solo al 13% circa dei candidati (436 su 3272).

Il progetto, dal titolo TweakDreams – letteralmente “regolare i sogni” – prenderà il via ufficialmente nel 2021 e si avvarrà di una rete di eccellenti collaborazioni nazionali e internazionali, con il coinvolgimento diretto di studenti di dottorato e giovani ricercatori della Scuola Imt.

Un progetto multidisciplinare che integra neuroscienze, bioingegneria, medicina, psicologia e scienze sociali, alla base del quale c’è una rivoluzione nello studio di quella funzione così importante e decisiva per l’organismo che è il sonno: non un fenomeno unitario e globale ma regolato localmente. Questo vuol dire che nel cervello che dorme possono essere presenti allo stesso tempo aree in cui si registrano attività tipiche del sonno, caratterizzate – da un punto di vista elettrico – da onde cerebrali ampie e lente, e aree in cui, invece, si registrano attività cerebrali tipiche dello stato di veglia, con onde veloci e di ampiezza contenuta. Ed è il bilanciamento tra questi diversi tipi di attività, e la loro distribuzione nel cervello, a determinare la nostra “percezione” del sonno, così come l’emergere di esperienze coscienti in forma di pensieri, sensazioni o veri e propri sogni.

Come evidenzia Giulio Bernardi, “Un numero crescente di studi indica che coloro che riportano un sonno insoddisfacente, anche a fronte di almeno otto ore trascorse dormendo, presentano non di rado un aumento di attività rapida, simile a quella della veglia, in particolari regioni del cervello”. L’ipotesi alla base del progetto, quindi, è che una modulazione mirata e non invasiva dell’attività di queste particolari regioni cerebrali possa indurre in esse un sonno più profondo (ossia un’attività più lenta), contribuendo a migliorare la qualità soggettiva del riposo notturno e il benessere durante il successivo periodo di veglia. A tale scopo, il progetto adatterà, metterà alla prova e perfezionerà una serie di tecnologie e strumenti frutto della più recente ricerca nel campo dello studio del sonno.

Lo studio del sonno come fenomeno regolato localmente è un approccio scientifico che si è sviluppato soprattutto nell’ultimo decennio, ma che fatica ad affermarsi a causa della scarsa standardizzazione di procedure e strumenti di analisi, frammentazione nella ricerca e carenza di dati. Le conoscenze acquisite con il progetto, potrebbero, dunque, contribuire allo sviluppo di strumenti tecnici e analitici nuovi per comprendere e, potenzialmente trattare, importanti disturbi del sonno le cui conseguenze sulla vigilanza diurna sono tra le cause più comuni di incidenti e danni fatali non intenzionali.

Come il giorno e la notte, così la veglia e il sonno sono entità inscindibili, nessuna delle quali può essere pienamente compresa senza l’altra. Lo studio del sonno e dei sogni apre nuove prospettive nella comprensione dello stato di coscienza e delle sue alterazioni nei disturbi mentali.

Giulio Bernardi ha ottenuto il titolo di dottore di ricerca in neuroscienze e scienze endocrine e metaboliche all’università di Pisa. Tra il 2012 e il 2017, ha svolto le sue ricerche prima presso il Center for Sleep and Consciousness dell’università del Wisconsin e successivamente all’ospedale universitario di Losanna in Svizzera.

Lo European Research Council (Erc) è la più prestigiosa agenzia europea che finanzia progetti di ricerca d’eccellenza, proposti da ricercatori emergenti o già affermati, operanti nelle università europee. Il budget complessivo che l’agenzia ha gestito dal 2014, nell’ambito del programma Horizon 2020, è superiore ai 13 miliardi di euro. Per le Erc Starting Grants quest’anno ha investito 677 milioni di euro, di cui circa 1,5 milioni per il progetto di Giulio Bernardi. In totale sono state 3272 le domande di finanziamento pervenute, delle quali solo 436 sono state finanziate. Con 53 ricercatori premiati, l’Italia è il paese di provenienza più rappresentato dopo la Germania (102), tuttavia le università italiane saranno luogo di ricerca, da parte di ricercatori italiani e stranieri, solo in 20 casi, uno dei quali in Toscana alla Scuola Imt.