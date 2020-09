A Lucca lo sbarco sulla Luna in un tour virtuale

Nasce il primo walking tour con guida live ed esperienza immersiva di realtà virtuale dedicato alla storia della conquista del cielo, il comune di Lucca presenta Moon in The City, dalle Mura di Lucca alla Luna”. Un’esperienza culturale, innovativa e scientifica aperta al pubblico, per vivere in prima persona la missione Apollo 11, attraverso la tecnologia della realtà virtuale, in un luogo d’eccezione: le Mura rinascimentali della città.

Il progetto è prodotto da Way Experience, start up milanese che opera in ambito culturale, scientifico e di intrattenimento utilizzando le tecnologie della Realtà Aumentata e Virtuale, e l’Officina del Planetario, associazione nata nel 2005 composta da esperti di divulgazione scientifica e didattica museale che opera nel Civico Planetario di Milano.

Realizzato in collaborazione con il Comune di Lucca e l‘assessorato al turismo, l’evento è stato fortemente voluto dall’amministrazione per arricchire il programma del Settembre Lucchese in un anno particolare, offrendo a visitatori e cittadini un’attrazione di forte impatto visivo nel contesto suggestivo del monumento più amato e vissuto della città.

Il tour, suddiviso in quattro tappe, partirà venerdì 11 settembre e sarà possibile partecipare fino al domenica 4 ottobre, ogni settimana, dal giovedì alla domenica, con partenza alle 21.00 dalla Casermetta San Paolino, Baluardo san Paolino delle Mura Urbane. I partecipanti saranno coinvolti in un’emozionante esperienza multilivello tra reale e virtuale. L’itinerario, condotto da un attore dell’Associazione Expiria, che illustrerà il sogno dell’uomo di conquistare il cielo, si intreccerà alla storia di Lucca e alle tappe salienti della corsa alla conquista del satellite, facendo rivivere i momenti che segnarono la storia del mondo aerospaziale. La parte introduttiva del viaggio verrà accompagnata con musica dal vivo eseguita grazie a un ensamble dell’associazione Musicale Lucchese.

Ciascun partecipante sarà munito di avanzatissimi visori Oculus per la Realtà Virtuale all’interno dei quali potranno immergersi in ambienti a 360° che li porteranno indietro nel tempo, fino al 20 luglio 1969, e in volo nello spazio insieme ai cosmonauti sovietici e gli astronauti statunitensi che per primi partirono alla conquista della Luna. L’audio ambientale, inserito nei visori, è parte integrante dell’esperienza che sarà resa più coinvolgente anche dalla musica suonata dal vivo.

La tecnologia utilizzata, infatti, consente di fruire di esperienza audiovisive a 360 gradi ad alta risoluzione, senza connessione a cavi o dispositivi fissi, questo permette una totale praticità e maneggevolezza degli strumenti.

Ogni tour rispetterà le regole per la tutela della salute pubblica, distanziamento sociale e igienizzazione dei visori e delle mani, all’inizio e alla fine di ogni percorso, il pubblico verrà dotato di maschere usa e getta in modo che occhi e naso non vengano a contatto con il visore. La conformazione dei visori permette inoltre la visione dell’esperienza anche utilizzando gli occhiali da vista.

I biglietti sono acquistabili sul sito di vivaticket (www.vivaticket.com). L’esperienza è aperta rivolta a famiglie, studenti, appassionati di storia e scienza, turisti italiani e stranieri, scuole, gruppi e aziende.

Way Experience, start up che opera sia in ambito B2C culturale, scientifico e di intrattenimento, utilizzando la tecnologia della Realtà Aumentata e Virtuale per offrire esperienze immersive in ambienti a 360 gradi.

L’Officina del Planetario, associazione nata nel 2005 composta da un gruppo eterogeneo di operatori, con formazione tecnico-scientifica ed umanistica, con esperienza pluriennale nel campo della divulgazione scientifica e didattica museale che, dal 2016, ha in concessione le attività pubbliche, scolastiche e i servizi di cassa, accoglienza e segreteria del Civico Planetario di Milano.

La partenza del tour è alla Casermetta San Paolino, Baluardo San Paolino, delle Mura urbane di Lucca. Inizio alle 21.00, l’esperienza durerà un’ora. Per informazioni telefonare allo 0583.442213 o allo 0583.583150 o consultando il sito https://www.turismo.lucca.it/ facebook LuccaTurismo

La date del tour sono: 11, 12 settembre, 17, 18, 19, 20 settembre, 24, 25, 26, 27 settembre e il 1, 2, 3, 4 ottobre.