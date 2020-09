Acqua protagonista ai Fossi dell’arte

Appuntamento con I fossi dell’arte, con opere ispirate al tema dell’acqua, come forma di rinascita culturale. Sabato 19 settembre l’evento si svolgerà in via del Fosso con la strada chiusa al traffico, in Piazza San Francesco e in parte anche lungo il lato del muro di Villa Bottini.

La manifestazione è organizzata con Arci Lucca e Versilia, il collettivo vivi i Fossi Elisabetta Tuccimei e Giuditta Pieroni, il logo è invece disegnato da Ale Sorbera e ha il patrocinio del Comune di Lucca oltre che la collaborazione dei commercianti di piazza San Francesco.