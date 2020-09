Venerdì (11 settembre) alle 21 nel giardino di palazzo Pfanner si terrà il secondo concerto della rassegna musicale Suoni di Lucca – Musica in Palazzo Pfanner.

Rassegna giunta quest’anno alla sua dodicesima edizione, organizzata e promossa dall’associazione Orchestra da camera Luigi Boccherini, con il patrocinio del Comune di Lucca, Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, ed Acli. In caso di maltempo il concerto si svolgerà nella sala concerti di Palazzo Pfanner.

L’evento vedrà protagonisti i solisti dell’orchestra Luigi Boccherini, ensemble composta da Luca Celoni (violino), Enrico Bernini (violino), Angela Paola Landi (viola), Paolo Ognissanti (violoncello) e la partecipazione di Lidia Giussani (flauto dolce), Matteo Falloni (pianoforte).

I solisti dell’Orchestra da camera Luigi Boccherini sono una formazione flessibile di musicisti nata in seno all’omonima orchestra con l’intento di fare musica in vari ensemble, mirando ad un affiatamento e ad una sinergia musicale e strumentale sempre maggiore. Hanno al loro attivo innumerevoli ed importanti concerti eseguiti nelle sale concerto di tutta Europa.

Lidia Giussani, nata in Svizzera diplomata in clarinetto al conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, prosegue poi gli studi in flauto dolce e musica antica all’Accademia internazionale della musica di Milano, collabora con gruppi musicali quali ed orchestre internazionali ed è inoltre direttore artistico della rassegna organistica leventinese (Svizzera), delle Matinées Musicali Aulos di Lugano oltreché direttore del coro Cantores Mariae e del coro di bambin I Domìni al duomo di Salò. Docente di musica al liceo Enrico Medi di Salò, insegna flauto dolce all’accademia di musica San Carlo.

Matteo Folloni, diplomato al conservatorio Marenzio di Brescia, premiato in numerosi concorsi di musica da camera, collabora stabilmente con musicisti di chiara fama. Responsabile organizzativo dell’associazione MuSa – Musica Salò, ha ricoperto la cattedra di teoria ritmica e percezione musicale ai conservatori statali di musica di Adria, Castelfranco Veneto, Trento e Riva del Garda.

Nel corso della serata saranno eseguite musiche di Boccherini, Haendel, Benedetto Marcello e Mozart.

Il programma musicale prevede infatti di Boccherini il Quartetto in do min n°1 op 1; di Handel la Sonata in fa maggiore per flauto contralto e archi; di B. Marcello la Sonata in do maggiore op.2 n. 6 per flauto sopranino e archi ed infine il Quartetto con il pianoforte in sol min kv 478 di Mozart.

Al termine del concerto, come consuetudine sarà offerta a tutti i presenti una degustazione del tipico liquore lucchese la Biadina di Tista, gentilmente offerta dalla farmacia Novelli di Lucca.

I concerti si terranno nel rispetto delle normative anti-covid. Ingresso 5 euro. Obbligo della mascherina