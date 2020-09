Real Collegio Estate, jazz e teatro protagonisti della rassegna nel chiostro di Santa Caterina

Jazz e teatro saranno i protagonisti della settimana per la rassegna Real Collegio Estate nel chiostro di Santa Caterina.

Domani (8 settembre) alle 21,15 ultimo appuntamento con i talk show condotti da Paolo Mandoli tutto dedicato ai grandi eventi nell’era covid19. Ospiti della serata saranno Mimmo D’Alessandro, patron del Lucca Summer Festival, e Mario Pardini, presidente di Lucca Crea, la società che organizza anche Lucca Comics and Games.

Mercoledì (9 settembre) alle 21 ultimo spettacolo in calendario per Lucca Teatro Festival – Che cosa sono le nuvole? organizzato da La Cattiva Compagnia. In scena Lucilla sognadolci, per la regia di Tiziana Rinaldi e Giovanni Fedeli. Una rivisitazione umoristica di alcune fiabe classiche, come Hansel e Gretel e La Bella e la Bestia, con una ragazzina che non ha paura di niente, un padre che ha paura di tutto, un cavallo goloso, un mostro suscettibile ridicolo e una vecchia strega.

Giovedì (10 settembre) si chiuderà, invece, l’edizione light di Lucca Jazz Donna con il concerto di una voce toscana tra le più apprezzate, già ospite della rassegna in passato: Titta Nesti. Con il progetto Muziki, la accompagnano sul palco Franco Santarnecchi alle tastiere, Ellie Young al violoncello e flauto e Pietro Borri alla batteria. Grazie alla libera improvvisazione costruita sia su temi originali di propria composizione, sia su frammenti di standard del jazz e della popular music, l’ensemble esplorerà timbriche e colori musicali diversi.

Si consiglia di presentarsi con almeno 15 minuti di anticipo per consentire lo svolgimento delle corrette procedure anti-contagio previste dalla normativa per gli eventi all’aperto. L’ingresso è da via della Cavallerizza.