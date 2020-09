La comica rivisitazione in chiave moderna della giocoleria del circo e le divertenti favole per bambini sono i temi degli ultimi appuntamenti con la sesta edizione del Lucca Teatro Festival – Che cosa sono le nuvole?, che ha animato l’estate delle famiglie lucchesi. Realizzato dalla Cattiva Compagnia in collaborazione con Comune di Lucca, con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e il patrocinio della Fondazione Toscana Spettacolo Onlus, il Festival porta in scena questa settimana gli ultimi due appuntamenti ad ingresso gratuito per spettatori di tutte le età.

Questa sera (8 settembre), Caffè doppio coi Nani Rossi, nel cortile del Centro Culturale Agorà (ingresso da via delle Trombe), nel centro storico di Lucca, alle 21. Un mix di circo tradizionale e comicità disarmante: “Caffè doppio” è uno spazio in cui tutto è possibile: uno spettacolo frizzante, frutto della creatività di due giovani artisti di circo contemporaneo. Due folletti saranno complici di ricette improbabili, bevande e cocktail improponibili che magicamente si trasformeranno in piatti quasi appetitosi. Alcuni volontari scelti tra il pubblico avranno la fortuna di assaggiare queste specialità, e godersi lo spettacolo comodamente seduti ai tavolini del bar. L’atmosfera è accattivante, intima, divertente e cattura il pubblico di tutte le età. Realizzato in collaborazione con Comune di Lucca, Centro Culturale Agorà e Biblioteca Ragazzi (ingresso gratuito).

Foto 2 di 2



Domani (9 settembre), Lucilla Sognadolci con la Cattiva Compagnia Teatro, al Real Collegio nel Chiostro di Santa Caterina, alle 21.

Rivisitazione umoristica di alcune fiabe classiche, come La Bella e la Bestia e Hansel e Gretel, ad opera Tiziana Rinaldi, che ne firma anche la regia insieme a Giovanni Fedeli, e Tiziano Rovai. Si tratta di una storia un po’ pazza e un po’ magica, con una ragazzina che non ha paura di niente, un padre che ha paura di tutto, un cavallo goloso, un mostro suscettibile e ridicolo e una vecchia Strega.

Tutto ruota intorno alla famelica urgenza dei personaggi di mangiare dolciumi, tesori preziosi custoditi in scrigni e rubati come monete d’oro alla prima distrazione. Ma il desiderio dei protagonisti di mangiare dolci e caramelle si rivelerà un grande inganno. Uno spettacolo godibile e divertente per tutte le età.

In collaborazione con Comune di Lucca e Real Collegio.