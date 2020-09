La voce del vento: nuovo appuntamento con la musica all’orto botanico

All’Orto Botanico di Lucca venerdì (11 settembre) alle 21,15 si terrà il concerto dal titolo La voce del vento, itinerario poetico e musicale dell’Ensemble Timbralia a cura dell’Associazione musicale Concentus Lucensis.

L’Ensemble Timbralia è composto da Michele Orsi (Bombarda bretone, ciaramella abruzzese, cromorno, flauto dolce Ganassi, ocarine di Budrio), Michela Aliberti (Organetti in La, in Sol, in Fa e in Do), Elisa Azzurri (Organetto in Sol) e Lorenzo Tessandori (Bansuri in Fa).

Timbralia si riferisce alla variegata tavolozza sonora espressa dagli strumenti musicali dell’ensemble che, negli anni, ha raccolto una cospicua collezione di strumenti storici, copie originali e strumenti della tradizione.

Il concerto è parte della rassegna musicale Il canto degli Alberi, ciclo di concerti promosso da Flam – Federazione Lucchese delle associazioni musicali nella cornice dell’Orto Botanico di Lucca.

La prenotazione è obbligatoria al seguente indirizzo biglietteria@ortobotanicodilucca.it.