Ultimo appuntamento con i Fossi dell’arte

Ultimo appuntamento serale con i Fossi dell’Arte 2020 sabato (19 settembre) in orario 16,30 alle 22,30 . Dopo il successo dei sei appuntamenti del 2019 nati da un idea del pittore lucchese Fabrizio Barsotti, che ha il suo studio in via del Fosso 153 nel centro storico ci si aspetta un gran finale.

La manifestazione è realizzata in collaborazione con Arci Lucca e Versilia e ha il patrocinio Comune di Lucca: all’evento hanno collaborato ancche il collettivo Vivi i Fossi con Elisabetta Tuccimei e Giuditta Pieroni.