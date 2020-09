Lucca Risuona, Dente ospite della prima serata a Villa Bottini

Conto alla rovescia per il via alla prima edizione di Lucca Risuona. Nella prima serata si esibirà Dente, uno dei cantautori che ha contribuito maggiormente alla definizione del genere indie in Italia, accompagnato in apertura da Ciulla, talentuoso musicista lucchese fresco della sua recente pubblicazione Album dei ricordi uscita per l’etichetta Costello’s Records. L’appuntamento domani (10 settembre) nel parco di Villa Bottini.

In questo tour di Dente i brani del suo ultimo album omonimo e le canzoni del suo vasto repertorio verranno riarrangiati in chiave acustica, in attesa di poter tornare all’idea originaria di tour con la band al completo. Sarà un concerto intimo e raccolto, in cui sarà messa in luce la parte più essenziale dei brani del cantautore. Dente sarà accompagnato da Simone Chiarolini, chitarrista e tastierista della sua band, che si alternerà con lui alla chitarra e al pianoforte.

Antonio Ciulla, noto semplicemente come Ciulla, è un cantautore, produttore e compositore di colonne sonore. Nato a Lucca nel 1991 da madre pittrice e padre regista, Ciulla scrive canzoni dalla terza media e non vede alternativa al futuro.

I cancelli apriranno alle 19 mentre l’evento inizierà alle 21. All’interno dell’area sarà allestita una zona con panini e bibite. I biglietti hanno il costo di 12 euro più prevendita e possono essere acquistati in loco o sui circuiti ticketone. Lucca Risuona è una nuova rassegna di spettacoli promossa dalle associazioni Wom e Rockopera grazie al contributo del Comune di Lucca e Fondazione Banca del Monte di Lucca, con l’obiettivo di portare in città una serie di show diversi tra loro dal punto di vista della proposta artistica in modo da offrire ad un target ampio e variegato di pubblico, la possibilità di tornare a godersi in sicurezza le emozioni dello spettacolo dal vivo.

Venerdì (11 settembre) andrà in scena Morricone History, un tributo a Ennio Morricone realizzato dalla Cinema Orchestra / Ensemble A.Modigliani, un’orchestra di trenta elementi che ripercorre la carriera del maestro recentemente scomparso tramite i suoi più grandi successi. La serata di chiusura, sabato (12 settembre) invece sarà la volta di Jonathan Canini, promettente comico toscano 26enne seguitissimo sul web da una community di oltre 150 mila utenti e che ha già registrato diversi sold out nei suoi ultimi show. La rassegna Lucca Risuona nasce da un dialogo con le istituzione locali proprio sulla volontà di offrire nuove occasioni di incontro pur mantenendo come priorità assoluta la sicurezza della salute di tutti. La rassegna a Villa Bottini, infatti, seguirà tutti i protocolli in materia anti-Covid indicati dalla Regione Toscana tra cui i posti a sedere distanziati. Per agevolare un corretto svolgimento delle tre serate l’organizzazione invita il pubblico a presentarsi a Villa Bottini già dalle 19 (orario di apertura dei cancelli), muniti della propria mascherina che potrà essere tolta una volta raggiunto il proprio posto a sedere.