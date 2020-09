Morricone history, sul palco di ‘Lucca Risuona’ la performance musicale e artistica dedicata al maestro

Un percorso storico tutto da ascoltare e da vedere dedicato al maestro Ennio Morricone. È questo il tributo realizzato dalla Cinema orchestra ed Ensemble A.Modigliani che andrà in scena venerdì (11 settembre) nel parco di Villa Bottini per la seconda serata della rassegna Lucca Risuona. Cinema orchestra è un progetto iniziato nel 2016 da Rockopera e Metropolis, poi sviluppato interamente attorno alla figura del pluripremiato compositore cinematografico scomparso lo scorso luglio. Lo spettacolo, già destinato ad andare in tournée all’estero, andrà in scena a Lucca per la sua seconda anteprima nazionale.

“Morricone history vuole ripercorrere la carriera del maestro, dalle prime collaborazioni per i film di Sergio Leone, fino ad arrivare al suo secondo Oscar, per la colonna sonora di Hateful Eight, di Quentin Tarantino – racconta il regista Emiliano Galigani -. E’ un percorso storico a tutto tondo, nato con l’idea di lasciare nel pubblico quella sensazione di bellezza che ruota attorno alle produzioni del maestro. Infatti non ci saranno solo le colonne sonore realizzate dall’orchestra ma durante l’intero spettacolo saranno proiettate le immagini e i video di Ennio, per rivivere insieme a lui quel percorso storico-musicale che lo ha portato ad essere uno dei compositori cinematografici più amati di sempre. Così come dimostra il forte interesse che abbiamo già rilevato per questo spettacolo che probabilmente, dopo la tournée italiana in partenza – si spera – a gennaio, andrà in tournée all’estero”.

Sul palco salirà un’orchestra formata da trenta elementi e un’ospite d’eccezione: la soprana Costanza Gallo. “E’ un onore dirigere le musiche di uno dei Maestri del novecento. Approfondire le partiture scritte da Morricone mi ha fatto capire quanto fosse geniale la sua scrittura musicale – ha commentato Simone Giusti, direttore d’orchestra -. Sono certo che l’opera di Morricone diventerà sempre più un classico della nostra epoca”.“Ho avuto la possibilità e il piacere di poter collaborare con il Maestro Morricone – ha aggiunto Costanza Gallo -. Essere su un palco nuovamente per interpretare le sue musiche è un privilegio e sono molto felice di poterlo fare a Lucca, per una ripartenza dell’attività dal vivo dopo questo periodo, così particolare”.

L’evento avrà inizio alle 21, ma i cancelli apriranno già a partire dalle 19. La rassegna a Villa Bottini, infatti, seguirà tutti i protocolli in materia anti-Covid indicati dalla Regione Toscana tra cui i posti a sedere distanziati. L’organizzazione invita il pubblico a presentarsi già dalle 19, muniti di mascherina che potrà essere tolta una volta raggiunto il proprio posto a sedere. All’interno del parco di Villa Bottini sarà allestita una zona ristoro dove sarà possibile gustare panini espressi e bibite fresche in attesa dello show. Il costo del biglietto per la seconda serata è di 20 euro. I ticket per gli eventi di Lucca Risuona potranno essere acquistati direttamente al botteghino la sera stessa, in prevendita sul circuito Ticketone o nei punti vendita fisici Ticketone.

Ad aprire la rassegna sarà Dente, uno dei cantautori che ha contribuito maggiormente alla definizione del genere indie in Italia, accompagnato in apertura da Ciulla, talentuoso musicista lucchese giovedì (10 settembre). Venerdì sarà la volta dello spettacolo Morricone History mentre sabato (12 settembre) chiuderà la rassegna, Jonathan Canini, promettente comico toscano 26enne.