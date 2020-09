Lucca Risuona, un successo da mille presenze a Villa Bottini

Lucca Risuona, buona la prima. Si è conclusa sabato sera (12 settembre) la nuova rassegna di spettacoli organizzata a Villa Bottini dalle associazioni culturali Wom e RockOpera.

Come testimonia l’ottima affluenza di pubblico, Lucca Risuona arriva in un momento in cui per tutti è grande la voglia di tornare a vivere le emozioni dello spettacolo dal vivo. Le tre serate in programma della prima edizione hanno visto la partecipazione di più di mille persone che non si sono fatte scappare l’occasione di tornare davanti ad un palco.

La serata inaugurale, giovedì 10 settembre, ha ospitato il talento di Giuseppe Peveri, in arte Dente, che con la sua musica ha regalato ai partecipanti uno spettacolo intimo e potente. Il concerto del cantautore emiliano è stato aperto da Ciulla che, insieme alla sua ottima band, non ha tradito le aspettative firmando un’esibizione impeccabile.

Venerdì 11 le musiche del maestro Ennio Morricone hanno risuonato tramite gli strumenti della Cinema Orchestra/Ensemble Amedeo Modigliani, magistralmente diretti da Simone Giusti, nello spettacolo Morricone History. La prima edizione della rassegna si è chiusa in bellezza con un sold-out sabato 12, con lo spettacolo Cappuccetto Rozzo di Jonathan Canini.

Gli organizzatori che hanno gestito senza problemi l’affluenza e il pubblico stesso si è dimostrato ordinato e rispettoso delle normative segnalate in materia di anti-Covid19. I ringraziamenti di Wom e RockOpera vanno al Comune di Lucca, ai partner, i volontari, lo staff e tutti coloro che hanno partecipato all’inizio di un’avventura che impreziosisce il calendario degli eventi del Settembre lucchese.

Foto di Michele Mariani