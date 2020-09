Fight Night: come potrebbe configurarsi il suo attesissimo ritorno su PS5 e Xbox Series X

All’uscita delle informazioni ufficiali sui lanci della prossima generazione di console Sony e Microsoft, entrambi previsti per fine anno, non c’è voluto molto perché la community dei fan della boxe cominciasse a reclamare un nuovo Fight Night.

Dopotutto, sono passati ben nove anni dall’ultima puntata del popolare franchising. Quando EA, nel report finanziario annuale, ha fatto riferimento a un titolo sportivo non annunciato che uscirà nel 2021, i fan di Fight Night hanno subito cominciato a sperare in un nuovo gioco della serie.

Magari sono arrivati troppo in fretta a delle conclusioni, ma anche l’influente promotore di boxe Eddie Hearn ha dichiarato più volte che si sta impegnando per ottenere dei colloqui con EA, per discutere con loro di un eventuale lancio. Le condizioni sono favorevoli: il rinnovato interesse generale per la boxe, un pubblico completamente nuovo di giocatori e la sempre accesa passione per Fight Night lasciano ben sperare in un nuovo gioco per PS5 e Xbox Series X.

Detto ciò, ecco un’analisi di come potrebbe essere un nuovo Fight Night e sulle caratteristiche che i fan vorrebbero trovare.

Console



Alla fine dell’anno, ovvero durante il periodo previsto per il lancio di PS5 e Xbox Series X, Sony e Microsoft saranno agguerritissime per la nuova battaglia per la supremazia nel mondo del gaming. Anche se non è ancora stata annunciata una data ufficiale da nessuna delle due aziende, ci teniamo pronti per fine novembre/inizio dicembre, giusto in tempo per le feste e i regali di Natale.

Ci aspettiamo quindi che, se uscisse, il nuovo Fight Night sarebbe disponibile su entrambe le console. L’ultima edizione, Fight Night Champion, era disponibile sia su PS3 che su Xbox 360, ed era stato rilasciato anche su iOS, permettendo anche agli utenti iPhone di entrare in azione.

Da allora, negli anni successivi, la quantità di servizi compatibili con i dispositivi mobili si è ampliata enormemente: dalle app per la consegna di cibo a domicilio ai servizi di mobile banking; dai casinò mobile-friendly allo shopping. È quindi molto probabile che un eventuale nuovo gioco della serie sarebbe disponibile anche per i dispositivi iOS e Android.

Pugili

Fight Night Champion aveva i grandi di tutti i tempi: fra gli altri, Muhammad Ali, Mike Tyson, Manny Pacquiao, Sugar Ray Robinson e Sugar Ray Leonard. In un nuovo eventuale Fight Night potremmo aspettarci di ritrovare un cast di leggende simile, con la probabile aggiunta delle nuove star di questa disciplina, inserite per attirare la nuova generazione di appassionati.

E quindi: campioni dei pesi massimi come Anthony Joshua, Tyson Fury e Deontay Wilder; il campione mondiale in tre differenti categorie di peso Canelo Alvarez; la superstar ucraina Vasyl Lomachenko; il kazako Gennady Golovkin; in più, per rendere attuale il nuovo Fight Night, verrebbero inserite stelle nascenti come Devin Haney e Gervonta Davis.

Modalità di gioco

Fight Night Champion aveva tre modalità di gioco: Combatti ora, Eredità e Champion. Con ogni probabilità, un nuovo gioco della serie offrirebbe delle opzioni simili, con qualche aggiornamento.

Modalità Combatti ora (Fight Now)

Questa modalità consentiva a uno o due giocatori di passare direttamente a un combattimento dopo aver selezionato i pugili e il luogo. Era la modalità più semplice: uno schema di gioco non soggetto a molti cambiamenti.

Modalità Eredità (Legacy)



È la modalità carriera di Fight Night. I giocatori selezionavano un combattente già esistente, oppure ne creavano uno nuovo e costruivano la sua carriera dall’inizio. Attraverso allenamenti e incontri di combattimento, era possibile migliorare il proprio punteggio per avvicinarsi ai titoli mondiali e all’eventuale primato.

Un nuovo Fight Night avrebbe un ampio margine di miglioramento per rappresentare la carriera di un pugile in modo più verosimile. Fra i possibili cambiamenti, ci potrebbero essere un maggiore controllo sui potenziali combattimenti, la selezione di promotori e allenatori, lo spostamento verso il basso nelle classi di peso (in Fight Night Champion si poteva solo salire) e la creazione di rivalità.

Modalità Champion

La straordinaria aggiunta a Fight Night Champion farà sicuramente ritorno e, anzi, passerà a un nuovo livello. Si tratta della modalità narrativa che ha visto i giocatori prendere il controllo di Andre Bishop nel passaggio da detenuto incastrato a campione del mondo.

Sono molte le direzioni che EA potrebbe prendere per espandere la modalità Champion in un nuovo gioco Fight Night, magari offrendo ai giocatori la scelta di più storie.

Sebbene questa modalità si sia rivelata estremamente popolare, era piuttosto rigida, nel senso che i giocatori dovevano seguire rigorosamente la traiettoria dall’inizio alla fine. Una nuova modalità Champion dovrebbe offrire maggiore flessibilità, con la possibilità di conseguire risultati diversi in base alle decisioni prese.

Come potrebbe rivelarsi il controllo di gioco?

Probabilmente, un nuovo gioco del franchise Fight Night adotterebbe una versione aggiornata del controllo del pugno a pieno spettro introdotto con Fight Night Champion, che consentiva, appunto, un maggiore controllo su pugni, blocchi e movimenti della testa e dei piedi.

Ma un elemento aggiuntivo interessante sarebbe la possibilità di combattere utilizzando un visore a realtà virtuale: alzi la mano chi non vorrebbe sorreggersi sulle corde del ring e andare a braccetto con Muhammad Ali… In fondo, nei dieci anni trascorsi dall’ultima Fight Night, i giochi in VR sono sempre più diffusi e avanzati.

Tirando le somme

Ad oggi, l’uscita di un nuovo gioco Fight Night è solo un’ipotesi. Tuttavia, la forte domanda e il rilascio delle console di prossima generazione stanno creando il momento opportuno per il rilancio della serie da parte di EA. Se questo rilancio dovesse avvenire, la speranza è quella di non rimanere delusi.