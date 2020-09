Lucca Blues Festival, tre giorni al Foro Boario

La settima edizione di Lucca Blues Festival e la sesta edizione di Un Blues a Settembre si uniscono in una rassegna unica e straordinaria dal 18 al 20 settembre al Foro Boario di Lucca. Un evento musicale dedicato al blues, che porta a Lucca musicisti e cantanti di livello internazionale provenienti da tutto il mondo.

In programma nella sala polifonica interna del Foro Boario domani (18 settembre) la Krissy Matthews Band; sabato alle 21 Noreda Greaves and her band, feat. Luca Giordano e domenica Jane Jeresa.

Prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti tramite Sms o tramite whatsapp (specificando: nome, cognome, numero di telefono) al numero 349.6602753.

Torna così il Luccabluesfestival dopo lo spostamaento dovuto al Covid 19, con la solita tre giorni al Foro Boario piena di artisti di livello internazionale organizzato dall’associazione Luccablues con il patrocinio e il contributo del Comune di Lucca. La capienza, causa Covid-19, è stata ridotta a 80 posti. Punto ristoro all’interno.