‘Animali fantastici e dove trovarli’, la nuova idea per salvare i Gatti Lucchesi

Salvare i gatti di Gatti Lucchesi. E’ questo l’obiettivo del progetto Animali fantastici e dove trovarli a Lucca che avrà luogo il 27 settembre alle 16. Il tour per famiglie, nato in quarantena e presentato da due socie di Lucca Info e Guide, Sara Paoletti e Giada Paolini, cambia pelle e lo fa per “beneficiarte”, ossia usa l’arte per beneficenza poiché parte del ricavato dei biglietti del tour andrà a coprire le spese veterinarie, di sterilizzazione e di medicinali che quotidianamente le volontarie di Gatti Lucchesi devono sostenere.

“È un’idea originale perché solitamente per raccogliere fondi si fanno cene di autofinanziamento – spiegano le socie di Info e Guide -. Questa volta invece si è voluto proporre un inusuale giro turistico per Lucca, che da una parte vuole aiutare chi ogni giorno dedica il proprio tempo a salvare piccole vite indifese e dall’altra vuole contribuire a valorizzare la città e il lavoro di guida turistica abilitata in una stagione tutta particolare”.

L’iniziativa prevede una passeggiata alla ricerca dei più astrusi animali sulle facciate di chiese e palazzi. “Attraverso giochi e indovinelli si incontreranno draghi, elefanti, dromedari, coccodrilli, serpenti e tanti altri animali che nel medioevo erano rappresentati nei bestiari e si scoprirà quale significato morale gli veniva attribuito – spiegano -. Il tour dura due ore e durante il giro verrà fatta un’estrazione che lascerà i partecipanti a bocca aperta. Ad aderire a questo progetto infatti ci sono ad esempio la cioccolateria Cavalsani e la gelateria Paniko, che hanno deciso di contribuire all’iniziativa preparando dei premi da mettere in palio. Il primo premio è stato gentilmente offerto da Ilaria Peranzi di Vibrisse Art Studio, che per l’occasione si è ispirata a uno degli animali fantastici del tour e lo ha trasformato in un bellissimo gioiello a tema”.

Il costo è di 15 euro adulti e 10 euro i bambini dai 6 agli 11 anni. Per maggiori info e per prenotazioni scrivere o telefonare a Sara 338 5495100 o Giada 339 6496884. Il tour si svolgerà in conformità alle misure anticovid.