Alla Youth Musical Academy il premio Elvi Bartolini

L’ottava edizione del concorso canoro Premio Città di Lucca – Elvi Bartolini, si terrà a Lucca sabato 7 e domenica 8 novembre alla Youth Musical Academy (Lym), in via Orzali 377 Lucca, Vede il patrocinio di Comune e Provincia di Lucca, avrà come radio partner l’emittente radiofonica Radio Bruno.

Il concorso nato otto anni fa in ricordo di Elvi Bartolini, insegnante lucchese di pianoforte e canto, amica di Migliacci, Mogol e Bigazzi, dai quali sovente portava i suoi allievi per le audizioni, nonché docente di artisti che oggi si esibiscono in tutto il mondo.

La competizione rivolta a cantanti pop, lirico, jazz, swing, musical e rap e a brani editi o inediti prevede quattro categorie: kids (dagli 8 ai 13 anni), junior (dai 14 ai 17 anni), senior (dai 18 ai 34 anni), over dai 35 anni in avanti), performer/cantanti di musical (senza limiti di età), ed è con lo spirito di continuare a dare l’opportunità ai giovani cantanti di essere ascoltati da produttori di fama nazionale ed internazionale che è stato istituito il premio dedicato ad Elvi Bartolini.

La giuria sarà composta dal presidente di giuria Ciro Barbato. Discografico, direttore d’orchestra, arrangiatore, compositore, concertista internazionale. Presidente della Fim (Federazione italiana musicisti), direttore artistico di musical italiani nel mondo. Direttore d’orchestra ufficiale del Festival di Napoli di Rete 4, selezionatore responsabile per Sanremo Giovani, compositore per la Rai; da Marcello Marchetti Del Rio, musicista compositore, produttore di giovani artisti emergenti nel panorama Indie rock italiano. Fonico audio con studio di registrazione su Daw Pro Tools. Collabora con Jam Music Accademy, Maison Blanche recording, Holophonic virtual audio, new age music; Vijau Pierallini, diplomato in violino presso il conservatorio Luigi Boccherini di Lucca, titolare della scuola di musical, canto, recitazione e strumento Youth Musical Academy di Lucca, dove insegna anche canto moderno, produttore di musical; Fabio Ciardella, cantante pop lirico e concertista; Giovanni Bianchi, musicista e trombettista.

Fra i premi la possibilità di essere ascoltati nell’ambito delle selezioni dal noto produttore Ciro Barbato e dal produttore Marcello Marchetti Del Rio.

Al vincitore categoria Kids una targa o coppa ricordo, vacanza di una settimana per 4 persone in appartamento, Iscrizione gratuita ed accesso diretto alle finali nazionali di Baby Voice 2021. Ai vincitori delle categorie junior, senior, over e prrformer di musical, targa o coppa ricordo, vacanza di una settimana per 4 persone in appartamento, iscrizione gratuita ed accesso alla finale regionale del concorso A Voice For Europe – Una Voce per l’Europa: Italia 2021. Ed inoltre per il vincitore della categoria senior: partecipazione ed esibizione in trasmissione musicale di emittente televisiva nazionale. A tutti i finalisti: attestato di partecipazione e gadget offerti da vari sponsor,

Il 7 novembre a partire dalle 15 si terranno le selezioni alle quali farà seguito il 8 novembre a partire dalle 15,30 la finale che decreterà cinque vincitori, uno per ogni categoria. Inoltre la mattina di sabato 7 novembre dalle 11 alle 13, il maestro Ciro Barbato terrà una masterclass per i concorrenti iscritti delle categorie junior, senior, over e performer di musical.

Organizzazione e direzione artistica Antonella Pera in collaborazione con il maestri Vijay Pierallini. Informazioni al 334.3308960, mail: elvibartolini19@gmail.com.