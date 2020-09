‘I giorni dell’ombra e della luce’, al Cred il nuovo libro di Maria Pia Pieri

Giovedì (24 settembre) al Cred si terrà la presentazione del libro I giorni dell’ombra e della luce di Maria Pia Pieri.

L’evento verrà presentato alle 17,30 nella sala Maria Eletta Martini in via Sant’Andrea 33.

Fresco di stampa, il testo racconta ciò che videro, durante gli anni cruciali della seconda guerra mondiale, gli occhi di una bambina già in grado di registrare gli avvenimenti cruenti in atto tra Barga e Nozzano: territori feriti da rastrellamenti, bombardamenti, privazioni in cui si ambienta la storia della sua famiglia.

Portano i saluti istituzionali l’assessora Ilaria Vietina e la consigliera Teresa Leone; a lei inoltre il compito di introdurci al libro. Parteciperanno Franceso Mencacci, direttore scuola Carver di Livorno e Andrea Giannasi, editore di Tralerighe Libri.

Prenotazione obbligatoria alla mail isreclucca@gmail.com o al numero 3381564867.