L’Ensemble Modo Antiquo sarà protagonista domani (23 settembre) alle 21 (Orto botanico) del terzo appuntamento della sezione “lucchese” del Festival Opera Barga 2020, concerti prodotti e promossi dall’Associazione culturale Opera Barga e dal Teatro del Giglio. Modo Antiquo, composto da Elena Cecchi Fedi (soprano), Bettina Hoffmann (viola da gamba) e Alessandra Artifoni (clavicembalo), proporrà al pubblico un intrigante excursus attraverso musiche di Antoni Vivaldi (Largo in Re minore per violoncello e basso continuo dal concerto per due corni e archi, RV 538 – Largo – [Giga Allegro] per violoncello e basso continuo dalla sonata in Sol maggiore per violino, violoncello e basso continuo, RV 820 – Il povero mio cor – Cantata per soprano e basso continuo, Rv 658), Alessandro Scarlatti (Lontan dalla sua Clori Cantata per soprano e basso continuo – Partite sull’aria della Folia per clavicembalo), Domenico Zipoli (O Daliso, Daliso- Cantata per soprano e basso continuo).

