Dal cinema alla moda, un mese di appuntamenti al museo Puccini

Un mese di visite straordinarie al museo casa natale di Giacomo Puccini di corte San Lorenzo. Da sabato (26 settembre) fino al 25 ottobre sono in programma sei appuntamenti tematici con protagonisti il cinema, le donne, le opere e i bambini.

Si comincia con una serata speciale dedicata al cinema in occasione del Lucca Film Festival sabato alle 21. Una vera e propria incursione nel rapporto di Giacomo Puccini con il cinematografo della sua epoca e del cinema moderno attraverso l’impiego che i registi hanno fatto della musica del compositore.

Si prosegue domenica (27 settembre) con un appuntamento per le famiglie. Alle 15 Costumisti all’opera propone un laboratorio per bambini dai 5 ai 10 anni. Dopo la visita del museo, per ammirare da vicino i costumi delle opere esposti nelle sale, sarà la volta dell’Atelier Ricci, una vera officina della creatività. I bambini potranno poi realizzare, con colori, stoffe, nastri, e bottoni, i figurini dei costumi dei tanti personaggi delle opere pucciniane.

Sabato 10 ottobre alle 21 i personaggi femminili delle opere del maestro e le donne che ne hanno accompagnato la vita saranno le eroine e le vittime del racconto che si svolgerà nelle stanze del museo.

Infine, in occasione della Giornata mondiale dell’opera, World opera day, il museo ospiterà tre visite guidate il 24 ottobre alle 21, il 25 ottobre alle 11 e alle 15, quest’ultima dedicata ai bambini che saranno coinvolti nel processo creativo della nascita di un’opera.

Tutte informazioni e le modalità di prenotazione sono consultabili sul sito puccinimuseum.it.