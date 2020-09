Musei nazionali di Lucca aperti di sera a 1 euro per le Giornate europee del patrimonio

Tornano le Gep 2020 – Giornate Europee del Patrimonio (European heritage days), la più estesa e partecipata manifestazione culturale d’Europa.

Imparare per la vita è lo slogan scelto dal Mibact, prendendo spunto da quello proposto dal Consiglio d’Europa Heritage and Education – Learning for Life, per richiamare i benefici che derivano dalla esperienza culturale e dalla trasmissione delle conoscenze nella moderna società. Per l’occasione sabato (26 settembre) sono previste aperture straordinarie serali dei musei nazionali di Lucca dalle 19,30 alle 22,30​, ultimo ingresso 21,30, al costo simbolico di 1 euro.

Inoltre il Museo di Villa Guinigi, sabato alle 15,30, ospiterà la rassegna La Pittura che suona – dialoghi tra Musica ed Arte, a cura di Linda Severi, Stefano Albarello e dell’associazione Concentus Lucensis giunta alla terza edizione. È in programma un concerto con visita guidata a tema, a cura del personale del museo, dedicata a La Villa e la sua storia, Musica al tempo di Paolo Guinigi, con approfondimenti storico-artistici e musicali.

L’ingresso per La Pittura che suona è compreso nel biglietto del museo e la prenotazione è obbligatoria all’indirizzo siemlucca@gmail.com. La presenza dovrà essere confermata tre giorni prima con una mail, indicando nome e numero di telefono. Per eventuali ulteriori posti disponibili sarà possibile prenotare direttamente alla biglietteria del Museo di Villa Guinigi allo 0583.496033.

Il museo nazionale di Villa Guinigi sabato sarà aperto al pubblico dalle 9 alle 19,30 (ultimo ingresso alle 18) con biglietti ordinari: intero 4 euro e ridotto 2; dalle 19,30 alle 22,30, ultimo ingresso 21,30, al costo simbolico di 1 euro

Potranno accedere al miseo massimo 12 persone contemporaneamente. Prenotazione obbligatoria dal lunedì al sabato, telefono 0583.496033

Il museo nazionale di Palazzo Mansi sarà aperto sabato con ingresso ogni ora a partire dalle 9 con visite accompagnate (9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18) con biglietti ordinari: intero 4 euro e ridotto 2; dalle 19,30 alle 22,30, con ingresso ogni ora (19,30, 20,30, 21,30) ultimo ingresso 21,30, al costo simbolico di 1 euro. Potranno accedere al museo massimo 12 persone contemporaneamente. Non è necessaria la prenotazione

Restano valide tutte le disposizioni generali anti Covid-19 previste per l’accesso.