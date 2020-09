Flam, concerto d’organo in cattedrale con Mario Ciferri

Domenica (27 settembre) alle 21, per la rassegna Il Settecento musicale a Lucca, concerto d’organo nella cattedrale di San Martino proposto dalla Flam. Protagonista della serata sarà Mario Ciferri, organista di fama internazionale, pluridiplomato, con al suo attivo numerosi riconoscimenti e un’attività concertistica prestigiosa.

A Lucca presenterà un programma con alcuni tra i più bei brani della letteratura organistica, tra cui la Priere di Franck, il Bach di Liszt, la famosa Toccata di Widor e, immancabile, una pagina settecentesca con musiche di Buxtehude e Bach.

Di quest’ultimo anche la Fuga in sol minore, resa celebre da Germani che la scelse come brano di apertura del film L’albero degli zoccoli vincitore a Cannes. Il concerto è organizzato in collaborazione con l’Opera del Duomo, col sostegno del Comune di Lucca e delle Fondazioni Cassa di Risparmio e Banca del Monte di Lucca. L’ingresso è libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.