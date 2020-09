L’hair stylist Luca Piattelli ancora partner del Lucca Film Festival

Luca Piattelli, partner di Wella, salirà sul palco del Cinema Astra nel centro storico di Lucca per premiare Matt Dillon, ospite d’onore alla nuova edizione del Lucca Film Festival che si terrà dal 25 settembre al 4 ottobre tra Lucca e Viareggio e on line sulla piattaforma Più Compagnia.

Piattelli, confermato dopo l’edizione 2019 nel ruolo tecnico di hair stylist della manifestazione, altopascese, noto per avere creato e continuato a gestire uno dei saloni di bellezza più grandi d’Italia a Chiesina Uzzanese, consegnerà un prestigioso riconoscimento al grande attore che debuttò nel cinema americano appena adolescente, diventando negli anni un interprete sempre più versatile e talentuoso.

Matt Dillon sarà a Lucca domani (27 settembre) per ricevere il premio alla carriera e presentare il suo film da regista City of Ghost, interpretato dallo stesso Dillon e James Caan. In questa occasione Luca Piattelli consegnerà il Premio Wella, un riconoscimento alle straordinarie doti istrioniche dell’artista che è sempre in grado di stupire e sorprendere con ruoli singolari e controversi, indossando i look più inconsueti: “Sarà davvero emozionante incontrare dal vivo il protagonista di film icona di un’adolescenza tormentata e ribelle, che oltre a trasmettere ai più giovani la voglia di lottare per i propri sogni è stato fonte d’ispirazione per lo stile e i look di intere generazioni negli anni Ottanta e Novanta; un’artista cresciuto attraverso la sperimentazione di ruoli poliedrici, esprimendo quell’abilità interpretativa che spiega il segreto di 40 anni di successo e dell’uomo diventato oggi, che avrò l’onore di premiare proprio nella mia città”.

Luca Piattelli è un imprenditore toscano di successo, affermato hair stylist, fashion designer e fondatore del brand che porta il suo nome. Insieme alla moglie Katia Carmignani, hair stylist che condivide con lui anni di esperienza e le stesse passioni per il mondo del beauty, ha creato uno dei asaloni di bellezza più grandi d’Italia, oggi partner di Wella, una realtà unica nel suo genere che offre molteplici servizi per i capelli, la cura del corpo e il benessere della persona. Il salone è anche sede della Luca Piattelli Academy, istituto di formazione professionale riconosciuto dalla Regione Toscana, vivaio dei nuovi talenti dell’hairstyling.