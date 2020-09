“Rap is back”, Jamil firma copie allo Sky Stone and Songs

Mercoledì (30 settembre) il rapper più provocatorio della scena, Jamil, sarà allo Sky Stone & Songs a Lucca alle 16,30 per firmare le copie del suo ultimo album di inediti Rap is back, nel rispetto delle norme vigenti dovute all’emergenza sanitaria.

Rap is back (Jamil & Baida Army, licenza esclusiva Believe Artist Services), il tanto atteso album di inediti del rapper di Verona, è disponibile in versione fisica (cd o vinile) e in digitale. L’album fa emergere un Jamil più maturo e consapevole, sempre fedele a se stesso, mostrando un lato molto personale e romantico che il Dissking, come è stato spesso definito, aveva tenuto nascosto fino ad ora. L’artista ha deciso di non assecondare la tendenza attuale, scegliendo di non mettere featuring all’interno del disco.

I testi sono scritti da Jamil, l’album è registrato da Jaws e arrangiato da lui e da Jamil. Mixato e masterizzato da Alexander Fizzotti. La grafica della cover dell’album è stata realizzata da Gin, il disegno è di Emiliano Tanzillo, noto fumettista di Dylan Dog.