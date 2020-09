“Sono contento di essere a Lucca, città meravigliosa, dove sono stato l’anno scorso. Qui vedo rispettate le misure di sicurezza con attenzione. Essere a un festival di cinema vuol dire molto per la ripartenza di questo tipo di manifestazioni”. Così Matt Dillon sul palco del cinema Astra di Lucca, in occasione del premio alla carriera del Lucca Film Festival e Europa Cinema alla presenza di Nicola Borrelli, direttore del festival, Paolo Tacchi di Banca Generali Private Banking e Cristina Puccinelli, attrice e parte dello staff del festival. All’attore è stato consegnato anche il premio Wella, partner del festival, dal noto hair stylist e imprenditore toscano Luca Piattelli.

Oggi l’attore americano incontrerà il pubblico in una masterclass alle 18,30 con lo scrittore Nicola Lagioia (cinema Astra, ingresso libero su prenotazione biglietteria@luccafilmfestival.it).

Matt Dillon è arrivato a Lucca nel primo pomeriggio, passeggiando per la città ha incontrato gli organizzatori del festival per un aperitivo di benvenuto a Olio su Tavola con la fidanzata Roberta Mastromichele, attrice e giurata del festival.

La star americana, dopo aver solcato il tappeto rosso e aver incontrato i fan, rispettando le norme di sicurezza, ha salutato il pubblico del cinema che lo ha accolto con un lungo applauso. “Spero che la mia carriera duri un bel po’ – ha detto scherzosamente mentre riceveva il premio.

A sorpresa, Matt Dillon, ha presentato pochi secondi del suo nuovo documentario, appena proiettato al festival di San Sebastian, dal titolo El Gran Fellove che mette in luce la storia mai raccontata del cantante e showman di scat cubano Francisco Fellove. “Ho impiegato molti anni per costruire questo documentario – ha spiegato l’attore – circa venti anni, però ci ho messo tanto cuore ed è uscito bene, alla fine. Questo documentario tratta di un artista brillante e spero che presto possa uscire in sala”.

“Questa sera – ha spiegato Dillon, riguardo alla proiezione di City of Ghost, il suo primo film da regista – vedrete un film a cui tengo molto, quindi rimarrò a vederlo con voi”.