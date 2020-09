Audizioni per il coro delle voci bianche del teatro del Giglio

Il Teatro del Giglio e la Cappella Santa Cecilia di Lucca indicono un’audizione per l’ammissione di nuovi piccoli cantori al coro delle voci bianche per l’anno scolastico 2020-2021. Il Coro delle voci bianche ha per finalità l’educazione musicale e la valorizzazione delle potenzialità espressive e interpretative dei giovani cantori, attraverso lo studio del canto, l’approfondimento della cultura musicale e la partecipazione a opere, concerti e manifestazioni in genere promosse dal teatro del Giglio e dalla cappella Santa Cecilia di Lucca.

Possono iscriversi alle selezioni coloro che abbiano un’età compresa tra i 7 e i 14 anni e che non abbiano subito la muta della voce. La partecipazione alle audizioni è gratuita.

La domanda di ammissione alle audizioni dovrà essere compilata utilizzando l’apposita scheda di iscrizione raggiungibile online sul sito internet del Teatro del Giglio. Ai fini dell’ammissione non sono richieste specifiche competenze musicali.

Le domande d’iscrizione dovranno pervenire entro e non oltre giovedì (1 ottobre); eventuali domande pervenute oltre il termine indicato potranno essere prese in considerazione a discrezione della direzione artistica.

Le prove consisteranno in semplice esecuzione di un brano vocale a scelta del candidato. Il brano potrà essere tratto da qualsiasi genere musicale, dalla musica classica a quella leggera o popolare, dal repertorio sacro alle canzoni per cartoni animati. Nel caso in cui il candidato non conosca alcun brano vocale, egli potrà comunque essere ammesso alle selezioni sostenendo la prova successiva; facili test attitudinali (vocalizzi, orecchio ritmico, melodico, armonico) e riproduzione di un frammento musicale per imitazione.

Le audizioni si svolgeranno nel pomeriggio di sabato (3 ottobre) al teatro San Girolamo alla presenza del maestro del coro e del suo assistente, di un designato dal direttore artistico del Teatro del Giglio e di un esponente del mondo teatrale.

L’orario di convocazione alle audizioni verrà comunicato esclusivamente tramite email all’indirizzo indicato dal genitore/tutore sull’apposito modulo di iscrizione alle selezioni. Le audizioni si svolgeranno comunque nella fascia oraria 16-18.

Per quanto concerne l’esecuzione del brano vocale, i candidati potranno alternativamente cantare a cappella; servirsi di basi musicali preregistrate, avendo cura di portare il relativo cd o penna Usb; farsi accompagnare al pianoforte (da un proprio pianista o dall’assistente del maestro del coro).

A seguito delle audizioni, i candidati idonei saranno contattati tempestivamente dalla segreteria per comunicare l’orario e la data della prima lezione del coro.