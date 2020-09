Musei nazionali, proseguono i servizi didattici ed educativi

Continuano anche per il mese di ottobre le attività dei servizi educativi dei musei nazionali di Lucca: Detective al museo, un percorso didattico per ragazzi dai 6 ai 12 anni, e Parlar d’Arte un laboratorio dedicato agli adulti.

Detective al museo

È un gioco sulla sensibilizzazione al restauro delle opere d’arte, che prende vita al museo di Villa Guinigi: bisogna risolvere un mistero e l’operatore didattico nel ruolo di capo detective informa i ragazzi in veste di agenti speciali che sono stati compiuti dei crimini. L’idea del percorso Detective al Museo è quella di giocare con il concetto del restauro in modo concreto e di presentare quei fattori che possono colpire dipinti e statue senza una corretta conservazione. Il percorso didattico, dedicato ai ragazzi dai 6 ai 12 anni, si svolgerà ogni giovedì pomeriggio (1, 8, 15, 22 e 29 ottobre) dalle 17 alle 18,30, al museo nazionale di Villa Guinigi.

Per prenotazioni e informazioni: drm-tos.servizieducativi.lu@beniculturali.it (massimo 12 partecipanti; il percorso sarà attivato con un minimo di 5 partecipanti; con una singola prenotazione si potrà prenotare al massimo per due bambini).

Parlar d’Arte

Laboratorio per adulti di narrazione delle sensazioni e delle idee nate dalla visione di opere dell’arte scelte dalla collezione di dipinti di Palazzo Mansi. L’idea è quella di condurre una modalità di visita nella quale, predisposto un iter interno alla collezione, si invitano i partecipanti a condividere le proprie percezioni giusto davanti all’opera, al gruppo e a sé stessi. Parlar d’Arte è volto ad appassionati e curiosi che già ricercano esperienze alternative all’accesso alle opere d’arte: si tenterà di evocare il ricordo, si richiameranno quindi le narrazioni personali ed intuitive, o secondo stili e modalità soggettive si enfatizzeranno le emozioni e le riflessioni, le varie forme espressive di ognuno, nella libertà delle spontanee associazioni motivate dal gruppo. Il laboratorio si terrà ogni venerdì pomeriggio (2, 9, 16, 23 e 30 ottobre), dalle 17 alle 18,30 al Museo nazionale di Palazzo Mansi.

Per prenotazioni e informazioni: drm-tos.servizieducativi.lu@beniculturali.it (massimo 6 partecipanti).

Le attività sono incluse nel biglietto del Museo: 4 euro per l’intero e 2 per il ridotto; cumulativo per i musei nazionali di Villa Guinigi e Palazzo Mansi, intero 6,50 e ridotto 3,25 (il biglietto cumulativo è valido tre giorni). Ingresso gratuito per i visitatori di età inferiore ai 18 anni.

È richiesto il rispetto delle normative anti-Covid. È richiesto di presentarsi alla biglietteria del museo circa dieci minuti prima dell’inizio della visita.