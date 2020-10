Performance di danza nel giardino di Villa Guinigi

Nell’ambito delle iniziative di valorizzazione del patrimonio museale della direzione regionale musei della Toscana, domani (3 ottobre) alle 15, 16,30 e 18 il giardino del Museo nazionale di Villa Guinigi ospiterà la performance site specific Materiale umano a cura del Collettivo Itinerante Formazione Ricerca Azione (C.I.F.R.A.) realizzata in collaborazione con l’associazione lucchese Asd Fuoricento Danza. La performance di danza contemporanea è il frutto di una settimana di ricerca che gli artisti del Collettivo hanno svolto a Lucca, sul tema dell’impatto che l’attuale realtà sociopolitica genera sulle relazioni umane e sulle relative modifiche corporee ed emotive. Qual è il destino dei corpi e della libertà nell’era del capitalismo digitale è la domanda a cui rispondere attraverso la danza e il teatro.

Il collettivo Cifra nasce nell’ambito del corso di perfezionamento per il danzare contemporaneo Azione silenziosa 2019 diretto da Giovanni Di Cicco, coreografo, regista e direttore artistico di DEOS, compagnia professionale di danza contemporanea residente a Genova. Gli artisti provengono da esperienze poliedriche che spaziano dal mondo della danza al mondo del teatro e del circo. L’elemento della coralità è infatti ciò che contraddistingue il lavoro Cifra: in controtendenza rispetto al mondo contemporaneo, il Collettivo cerca nella comunità umana il senso profondo dell’espressione artistica. La creatività è il frutto di un confronto dis-ordinato e ricco, fra una molteplicità di linguaggi che si fondono tra loro. Il lavoro di ricerca si struttura dall’unione di sensibilità creative che guardano al mondo come a un luogo di opportunità, reinventandosi, mettendo in discussione il conosciuto e usando l’autoironia per creare ciò che prima non c’era.

Ingresso gratuito per un massimo di 25 persone contemporaneamente. Prenotazione consigliata tel. 3398402643