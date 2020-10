‘La magia del benessere’, a Greenheart una giornata dedicata alle discipline olistiche

Sabato (10 ottobre) a Greenheart si terrà una giornata dedicata a La Magia del Benessere organizzata da Fatiamo. Dalle 9,30 alle 19 nello spazio dei Vivai Paola Favilla sarà infatti possibile sottoporsi gratuitamente alle discipline olistiche proposte dai vari esperti del benessere, riuniti per presentare le proprie attività e farne vivere l’esperienza tra i colori e i profumi di Greenheart.

“La vita quotidiana è diventata molto assorbente e limita l’incontro con la propria interiorità – spiegano da Fatiamo -. Abituati a lavorare molto con la mente, sottovalutiamo il ruolo del corpo nel processo di autoconoscenza. Attraverso il corpo, invece, abbiamo maggiori possibilità di conoscere e di ‘incontrare’ noi stessi perché, se impariamo ad ascoltarlo, questo diventa una fonte preziosa e indispensabile di informazioni per l’integrazione psicofisica. Il corpo parla da sé, ha un proprio linguaggio: molti messaggi non verbali passano attraverso il corpo e raccontano molto di chi siamo e del tipo di relazione che abbiamo con noi stessi, con gli altri e con l’ambiente che ci circonda. Posture, tensioni, contratture, dolori fisici, ma anche giusto tono muscolare, armonia del corpo sono frutto della ripetizione di azioni ed esperienze, di idee ed emozioni consolidate; spesso l’insorgere di una contrattura o di un disturbo deriva da un atteggiamento mentale e/o da un rapporto non armonico con noi stessi o con gli altri e/o da emozioni non espresse”.

La Magia del Benessere è l’evento creato da Roberta Valerio dove si alterneranno dimostrazioni e conference, con trattamenti da 30 minuti l’uno. Sarà possibile sottoporsi al massaggio ayurvedico olistico con Roberta Valerio e Radha Dasi, al massaggio tibetano con Saverio Cassarà, alla riflessologia plantare con Laura Galli, al rolfing con Andrea Fosella, alle campane tibetane con Lino Manzullo, al reiki con Antonella Bertacchini e al cranio sacrale con Mauro Rossi. Per le consulenze saranno a disposizione per albero psicogenealogico e floriterapia Daria Ulivi, per l’armonizzazione emozionale Vincenzo Canovo, per la nutrizione Ombretta Vellotti, per la numerologia Silvia Mariti, per il ritorno alla natura Oli essenziali Elisa Sestov, per astromanzia Davide Americo, per un incontro con i minerali Martina Monticini.

Dalle 11 alle 12 e dalle 17,30 alle 18,30 sarà il momento di Arti del Soffio con le discipline di Riccardo Consani, Qi Gòng, Nèj Gòng y Tài Ji, Dalle 14 alle 15,30 sarà possibile sottoporsi alla pratica Hatha yoga con Lisa, alle 15,30 ci sarà una breve presentazione di tutti gli operatori di Fatiamo. Dalle 19 alle 19,30 invece il bagno sonoro con le campane tibetane di Lino Manzullo.