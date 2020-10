Rossano Ercolini presenta il suo manifesto per la rivoluzione ecologica alla Ubik

Venerdì (9 ottobre), alle 21, al complesso di San Micheletto in via Elisa a Lucca, Rossano Ercolini presenta il suo ultimo libro Il Bivio. Manifesto per la rivoluzione ecologica, edito da Baldini e Castoldi.

Un vero e proprio viaggio nel mondo, in cui l’autore racconta la storia entusiasmante di un progetto chiamato ZeroWaste diventato realtà nonostante le difficoltà e che gli ha valso il prestigioso Goldman environmental prize, il Premio Nobel dell’ambiente.

Rossano Ercolini continua a battersi in difesa dell’ambiente e di una qualità della vita che vada di pari passo con il rispetto della salute per i cittadini. Rispetto che esprime anche denunciando il degrado ambientale che l’uomo ha creato. “Il Bivio infatti – dice l’autore – pone i governi di tutto il mondo davanti ad una scelta. Dobbiamo smetterla di fare discorsi demagogici non seguiti da progetti veri e mettere al centro di tutto la questione ambientale da cui devono riorganizzarsi le politiche sociali, del lavoro, dell’impresa e dell’educazione.

Dialogherà con l’Autore il presidente della Provincia di Lucca, Luca Menesini e coordinerà Gina Truglio della Libreria Ubik Lucca.