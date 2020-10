Lucca Changes, appuntamenti esclusivi per i clienti Amazon

Lucca Changes sposa Amazon. E la grande compagnia annuncia gli appuntamenti esclusivi riservati ai proprio clienti. Coloro che fino all’1 novembre 2020 acquistato o acquisteranno, in un’unica soluzione, almeno 50 euro di prodotti dalla selezione disponibile sullo store online di Lucca su Amazon.it, riceveranno il codice per accedere a uno a scelta degli eventi digitali fruibili attraverso il sito del festival riservati ai clienti Amazon.

La programmazione online è composta sia dalla trasmissione degli eventi che si svolgeranno fisicamente a Lucca, sia dall’offerta di contenuti inediti pensati appositamente per il mondo digitale.

I libri, i collezionabili, i giochi più attesi saranno acquistabili da chiunque e da qualsiasi luogo all’interno del Lucca Store di Amazon.it, rivolto alla grande community di appassionati che da più di mezzo secolo si aggira per le strade della città alla ricerca dell’oggetto imperdibile.

A cavallo del magico ponte di Halloween, questi gli appuntamenti riservati ai clienti Amazon.

Il 24 ottobre alle 19 Gli sguardi dietro le voci con Giorgia Lepore, Fabrizio Pucci, Cristina Poccardi. Alcuni dei più celebri doppiatori Italiani, Giorgia Lepore (voce di Cameron Diaz, Penelope Cruz, Renée Zellweger) e Fabrizio Pucci (voce di Hugh Jackman, Brendon Fraser, Russell Crowe), in compagnia di Cristina Poccardi (doppiatrice e curatrice del progetto Voci di Mezzo di Lucca Comics and Games), raccontano i segreti del doppiaggio.

Il 25 ottobre alle 19 Il trauma del tram con Quei Due Sul Server. Cosa succede se un gioco da tavolo dall’umorismo irriverente e assolutamente scorretto finisce nelle mani degli youtuber più ironici, scanzonati e spregiudicati del web? Evento realizzato in collaborazione con Asmodee, azienda di riferimento nel settore del gioco a livello internazionale.

Il 26 ottobre alle 19 Chi ha ucciso Kenny, con Pera Toons. Incontro con l’autore dell’omonimo volume edito da Tunué, già primo in classifica tra i bestseller di Amazon nella categoria strisce a fumetti nel 2018, all’insegna del mistero e dei mille personaggi che popolano le sue vignette. Durante l’incontro saranno svelati dall’autore alcuni nuovi delitti e qualche dettaglio in anteprima del nuovo libro Ridi che è meglio.

Il 27 ottobre alle 19 Cover con ZeroCalcare, Skottie Young, Jorge Corona. Da Rebibbia agli Usa, un dialogo senza precedenti fra tre grandi del fumetto per celebrare la variant cover realizzata da Zero per il volume di Middlewest di Skottie.

Il 28 ottobre alle 19 Masters of the toys con Emiliano Santalucia. Incontro con uno dei più importanti toy designer al mondo, che ha collaborato con brand come Masters of the Universe, Transformers (inclusi i film) e che ha ridisegnato ufficialmente i giocattoli di personaggi come Mazinga Z e Jeeg Robot firmati Go Nagai. Con lui saranno presenti uno o più altri professionisti del settore, per una chiacchierata sul mercato del giocattolo, sulla sua produzione, sui segreti del design, e il parallelismo tv, cinema e giocattolo.

Le informazioni sugli eventi saranno disponibili al link www.luccachanges.com/it/eventi-amazon, per maggiori informazioni www.amazon.it/luccachanges2020.