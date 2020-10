Le storie di grandi donne italiane attraverso la voce delle attrici lucchesi

Voci: impronte femminili nella storia italiana. Il 18 ottobre all’Auditorium San Romano una staffetta nel tempo di voci di donne vissute in Italia in epoche e territori diversi e che hanno saputo lasciare impronte indelebili in ambiti e contesti differenti attraverso la voce di artiste lucchesi del nostro tempo. Rossella De Luca, Carla Reggiannini, Simona Vannelli, Maria Teresa Elena, Simona Bottiglioni, Cristina Lattanzi, Alida Bondanelli, Maria Bruno, Sandra Tedeschi, Michela Cicchinè, Rosalba Ciucci, Simona Generali, Marianna Perilli e Arianna Guccione sono le attrici che, coordinate dalla regia curata da Michela Panigada, racconteranno la storia di Anna Maria Mozzoni, Maria Montessori, Santina Volonteri, Natalia Levi Ginzburg, Adriana Zarri, Teresa Mattei, Margherita Hack, Renata Tebaldi, Marisa Bellisario, Felicia Bartolotta Impastato, Caterina Bueno, Liliana Segre, Letizia Battaglia e Fabiola Gianotti.

Tutte ritrovano attraverso la voce di chi leggerà la loro storia, la propria stessa impronta, l’eco della propria voce. Voci. Impronte femminili è un progetto di enciclopediadelledonne.it che nel 2019 a Lucca è stato interamente dedicato a donne che hanno vissuto e operato nella città. Nel 2020 la manifestazione viene riproposta e realizzata nell’ambito del progetto Tutta un’altra storia-la storia italiana attraverso le vite, le battaglie, le eccellenze delle donne, promosso da La Città delle Donne, Comune di Lucca, enciclopediadelledonne.it in collaborazione con Mpf editore grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.

A introdurre l’evento ci saranno l’assessora Ilaria Vietina del Comune di Lucca, Marica Barghetti dell’ enciclopediadelledonne.it e Daniela Grossi di luccacittadelledonne. L’accesso all’evento, a ingresso gratuito e solo su prenotazione, sarà consentito a partire dalle 16, indossando la mascherina e previa misurazione della temperatura. Per la prenotazione, obbligatoria, scrivere a cittadelledonne.lucca@gmail.com

Il progetto Tutta un’altra storia : la storia italiana attraverso le vite, le battaglie, le eccellenze delle donn

Nel 2017 è stata stipulata una convenzione tra il Comune di Lucca e l’associazione La Città delle Donne relativa alla gestione del Centro di documentazione intitolato a Maria Eletta Martini e dedicato alle politiche educative, formative, delle famiglie e all’impegno delle donne al servizio della politica e delle istituzioni, che ha tra gli obiettivi quello di promuovere iniziative per favorire la formazione, la ricerca, la documentazione, la realizzazione di eventi culturali rivolti alla cittadinanza e alle associazioni culturali, educative e formative.

Nel 2016 la casa editrice Maria Pacini Fazzi ha lanciato una collana di monografie intitolata Italiane, collana dedicata all’universo femminile italiano per conoscere e scoprire le donne che nei secoli hanno fatto grande l’Italia, ciascuna per la sua parte, ciascuna con una parte. Storie misconosciute o dimenticate, ma anche note e amate, per celebrare l’intelligenza femminile, la creatività, il pensiero, le passioni e i sentimenti. A partire da queste due iniziative l’associazione La città delle donne ha elaborato e realizzato un progetto dedicato all’approfondimento della storia delle donne italiane e del contributo delle donne alle trasformazioni del paese caratterizzato da un ciclo di conferenze aperte al pubblico ma valide anche ai fini dell’aggiornamento per gli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado, e due manifestazioni culturali realizzate nell’ambito delle manifestazioni legate all’8 marzo delle quali la prima, nella primavera del 2019, specificamente dedicata alle figure di donne che hanno vissuto e operato a Lucca, e la seconda incentrata su figura nazionali e definita come conclusione del progetto stesso (prevista per l’8 marzo 2020 ma rinviata ad ottobre a causa emergenza sanitaria)

Tra memoria e progetto, mettendo insieme passioni e competenze, il percorso ha riproposto alcune biografie presenti nella omonima collana realizzata da Mpf realizzando, attraverso le storie di donne molto diverse per campo di impegno, periodo storico e provenienza geografica, un percorso attraverso gli ultimi due secoli di storia italiana a partire dallo specifico contributo e punto di vista di alcune donne che hanno avuto un ruolo significativo nei rispettivi ambiti di impegno. Il progetto è stato realizzato in collaborazione con il Comune di Lucca e grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca

Enciclopediadelledonne.it, on line dal 2010, è un progetto a cura di Rossana Di Fazio e Margherita Marcheselli che promuove la conoscenza delle donne di ogni tempo e paese attraverso la pubblicazione di biografie femminili.

La Città delle Donne è un’associazione di donne per le donne che promuovono e realizzano la solidarietà tra donne di generazioni, contesti sociali e provenienze geografiche diverse. E’ caratterizzata dall’antifascismo, dalla laicità, e dal rifiuto della violenza, in particolare di quella contro le donne. E si riconosce, inoltre, nelle lotte e nelle conquiste dei movimenti delle donne di tutti i tempi in ogni parte del mondo. L’associazione che nasce dall’incontro e dal dialogo tra donne di sensibilità politiche e culturali diverse, ha lo scopo di favorire la partecipazione attiva delle donne alla vita politica, sociale, culturale ed economica del loro contesto di vita. L’Associazione è aperta a donne di ogni età, realtà sociale, lavorativa, orientamento sessuale, che sono animate dal desiderio di collaborare al cambiamento della realtà in cui vivono e di incidere sulle scelte di governo del territorio.

