Borgo, è ufficiale: annullata la festa di Halloween

Dopo 27 lunghi anni senza stop, il coronavirus ferma una delle manifestazioni più importanti e attese di tutta la valle del Serchio. Adesso è ufficiale: Halloween Celebration di Borgo a Mozzano è rimandata al 2021. Ad annunciarlo il sindaco Patrizio Andreuccetti e il direttore artistico della festa di halloween Stefano Nannizzi, che hanno deciso di annullare la festa per la situazione legata al coronavirus.

“A malincuore comunichiamo che quest’anno, come era prevedibile dato la situazione, abbiamo deciso di non tenere la tradizionale manifestazione di Halloween Celebration – annuncia il primo cittadino -. Quando questo virus se ne sarà andato potremo tornare a vivere tutti insieme momenti belli e di comunità come il nostro halloween, una delle manifestazioni più partecipate di’Italia e d’Europa. L’auspicio è quello di aggiornarci per Halloween Celebration 2021″.

Una manifestazione che ogni anno attira sotto il Ponte del Diavolo migliaia e migliaia di persone, che adesso si deve arrendere alla pandemia.

“Abbiamo provato in molti modi a costruire un evento alternativo che andasse incontro a tutte le misure anticovid – commenta Stefano Nannizzi -. Sono mesi che ne parliamo, ma alla fine ha vinto il senso di responsabilità: un evento del genere non ci permette di dare garanzia alla gente, era necessario prendere questa decisione drastica e importante. Dopo 27 anni Halloween si ferma per un anno, non era mai accaduto“.