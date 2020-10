Netflix crea tendenze estetiche: La morbidezza delle onde

Netflix sta diventando sempre più popolare e ricco di contenuti a tal punto da essere, per certi versi, un “influencer” poiché crea tendenze estetiche come per le acconciature quali le onde ed i boccoli.

Attraverso numerose serie presenti nella piattaforma, è facile farsi influenzare in quanto stile; dall’abbigliamento ai modi di fare, senza dimenticare le acconciature rese possibili grazie ai prodotti come Palette Styling.

Ed è proprio questo ciò di cui vogliamo parlarvi in questo articolo, della morbidezza delle onde per una chioma da superstar.

La morbidezza delle onde

Per gli amanti delle serie su Netflix, sarà facile riconoscere lo stile di: Enola Holmes nell’omonima serie, le ragazze della serie tv spagnola “Le Ragazze del Centralino”, delle protagoniste di “New Girl”, delle sorelle Kardashian, di Rachel Zane in “Suits”, di Veronica Castello in 1994 e molti altri personaggi che spesso diventano icone per uno stile estetico moderno e sensuale.

I capelli sono la cornice del nostro volto ed essere in ordine è importante, non solo per chi ci vede dall’esterno ma anche per noi stessi, per sentirsi bene ed amati.

Infatti, le onde nei capelli mossi sono sinonimo di carattere, dolcezza, femminilità, giovinezza, creatività e libertà.

Come realizzare un’acconciatura da star di Netflix

Per assomigliare ad una vera star, simile a quelle che si vedono nelle serie presenti su Netflix o altri stili di film, con una chioma ricca di onde e boccoli è bene utilizzare dei prodotti al fine di ottenere un quadro perfetto per il proprio volto, da sfoggiare ad ogni occasione.

Un esempio di prodotti per lo styling dei capelli sono quelli proposti da Schwarzkopf, noto in Italia come Testanera, che dal 1898 si occupa del benessere personale delle persone.

Schwarzkopf descrive delle onde perfette come boccoli elastici, ben definiti e morbidi.

Avere delle onde perfette, grazie ai prodotti di Schwarzkopf, è più semplice di quanto si possa pensare e si possono realizzare anche a casa; i capelli ideali per tale acconciatura devono essere lunghi almeno fino alle spalle, luminosi e brillanti.

Prima di cominciare, è buona prassi aver applicato una maschera molto nutriente oppure un olio ai propri capelli.

Successivamente, vanno applicati ed utilizzati: una mousse volumizzante, un termoprotettore, una spazzola rotonda, un arricciacapelli di diametro elevato ed uno spray dall’effetto lucido, tutti questi prodotti si possono trovare, ad esempio, sul sito Schwarzkopf.

Per realizzare uno styling perfetto, si dovranno lavorare i capelli con la mousse volumizzante sui capelli ancora bagnati dopo di ché si dovrà applicare lo spray termoprotettore.

Per l’asciugatura è consigliato arrotolare i capelli nella spazzola, partendo dalle punte, lasciandoli riscaldare per qualche secondo per poi farli scivolare verso il basso, liberando così ogni riccio.

Una volta completata l’asciugatura, prima di spruzzare della lacca, smuovere i boccoli sollevandoli uno ad uno e nel mentre applicare uno spray volumizzante.

Onde voluminose e styling

Dopo aver realizzato un’acconciatura da queen, è bene pensare al tipo di abbigliamento ed agli accessori da indossare.

Ciò dipende dal gusto di ognuno; in Suits, ad esempio, Rachel Zane solitamente si veste in modo formale, dunque un paio di pantaloni a sigaretta ed una camicetta abbinata (ad un cappotto magari, se si è nella stagione autunnale/invernale) calzerebbero a pennello con l’acconciatura.

Altrimenti, per un look più casual, potete prendere esempio da una delle protagoniste di New Girl; Jessica Day, ad esempio, indossa spesso abitini corti che con dei capelli ondulati con i boccoli la rendono una ragazza del college e una teenager.

Ma non preoccupatevi se il vostro stile non è simile a quello di Rachel Zane o Jess Day, tale acconciatura è versatile e sicuramente calzerà a pennello con la vostra personalità!

In copertina: @averieclaire | Unsplash.