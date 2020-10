Città delle donne, si presenta il libro di Silvia Ziche

Martedì (13 ottobre) alle 17,30 l’associazione La Città delle Donne e l’associazione Luna propongono una rilettura al femminile di momenti e contesti storici attraverso il libro …e noi dove eravamo? di Silvia Ziche, scrittrice e fumettista.

L’autrice con cui si dialogherà a distanza tramite la piattaforma Zoom ci porta in un “viaggio a ritroso, nella storia e nelle storie delle donne, in compagnia del personaggio-culto Lucrezia”. Silvia Ziche, attraverso un accurato lavoro di ricerca, rappresenta in tono ironico ma assolutamente sincero la parte di storia che troppo spesso è esclusa dai libri, per concludere con un filo di speranza perché se anche viviamo in un epoca difficile, in cui c’è tantissimo da fare, le donne hanno comunque un punto di partenza.

L’incontro, aperto alla partecipazione di tutte le persone interessate, ma rivolto in particolare a giovani, studentesse e studenti, insegnanti, educatrici ed educatori, è parte del progetto Ofp: Officina Femminile Plurale realizzato con il contributo della Regione Toscana.

Per partecipare basta inviare una email a cittadelledonne.lucca@gmail.com