Menzione speciale per il romanzo inedito di Olivo Ghilarducci

Con un nuovo romanzo inedito Olivo Ghilarducci ha partecipato al concorso letterario Emanuele Ghidini indetto dalla Fondazione Pesciolino Rosso di Gavardo Brescia.

Il concorso prevedeva la proclamazione dei vincitori e alcune menzioni speciali tematiche. Il concorso per la sua serietà ha visto la partecipazione di un numero molto rilevante di opere, circa 740. La menzione speciale alla solidarietà è andata al romanzo inedito Questo amore così vero di Olivo Ghilarducci, che è stato giudicato tra i migliori rispetto all’alto numero di opere presentate.

Questo romanzo è stato ispirato a Ghilarducci dalla testimonianza di fede di un amico medico missionario in America Latina. Parte da Lucca, va in Argentina in un piccolo paese immaginario, Soligo, sulle Ande argentine alle pendici dell’Aconcagua. Torna a Lucca per fare anche il ‘prete’ come gli chiedono gli abitandi di quel borgo sperduto dove già prestava la missione di medico. Torna come sacerdote e medico in Argentina per realizzare un progetto di promozione su un giovane che possa essere di riferimento di speranza per i ragazzi di quello sperduto villaggio.

È su una esperienza di generosità e di amore che si snoda la fantasia e il rimanzo dell’autore apprezzato dalla commissione del concorso rispetto all’alto numero di opere presentate proprio per il forte messaggio di umana solidarietà. L’autore tratta inoltre con delicatezza temi di stretta attualità nella chiesa legati all’affettività dei consacrati.