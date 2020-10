A San Micheletto si presenta il libro sulla storia dell’ex ospedale di Maggiano

Sabato (17 ottobre) alle 17 nella sala convegni Vincenzo da Massa Carrara del complesso di San Micheletto la Fondazione Mario Tobino presenta il libro Maggiano gli anni del cambiamento 1958-1968. Tutte le volte che c’è una libera scelta non c’è manicomio, volume dedicato alla storia dell’ex ospedale psichiatrico di Maggiano.

Il libro è a cura di Marco Natalizi e Giovanni Contini ed è pubblicato dalla Fondazione Mario Tobino con Maria Pacini Fazzi editore. Al libro è allegato un dvd con le interviste integrali.

A causa dell’emergenza Covid19 i posti in sala sono limitati, per cui occorre dare conferma di presenza alla segreteria organizzativa entro giovedì (15 ottobre) allo 0583.327243 o per email a info@fondazionemariotobino.it. Sarà possibile vedere la diretta streaming sui canali social della Fondazione Mario Tobino.