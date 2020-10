Doposcuola gratis a San Lorenzo a Vaccoli con l’Accademia di musica La Rondine

Un vero e proprio Sos scuola gratuito: è quello iniziato all’Accademia di musica La Rondine per tutto il prossimo semestre.

Un servizio doposcuola del tutto gratuito, offerto grazie al determinante contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, all’interesse manifestato dal Consiglio della stessa ed all’impegno del presidente Marcello Bertocchini.

Tre docenti (laureate ed abilitate all’insegnamento) sono state assunte a tempo determinato – per la durata di 6 mesi – dall’ente di San Micheletto per offrire un servizio che va incontro alle esigenze di famiglie e studenti del territorio di San Lorenzo a Vaccoli, Santa Maria del Giudice e delle zone limitrofe.

Le materie trattate saranno: italiano, storia, geografia, matematica, scienze, inglese, spagnolo e storia dell’arte. Un modo per venire incontro ad un’intera comunità, dispensando un’offerta gratuita e – allo stesso tempo – anche una possibilità occupazionale concreta per le insegnanti che erano in cerca di un inserimento: in questo modo sarà possibile farle lavorare per sei mesi grazie ai contratti totalmente finanziati dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.

Un’altra iniziativa dunque da parte dell’Accademia di Musica La Rondine, che si presenterà al grande pubblico con l’Open Day previsto per sabato (17 ottobre) dalle 16,30 in una sede completamente rinnovata, per introdurre corsi e docenti. Nel frattempo il servizio doposcuola verrà pubblicizzato a tutti gli alunni delle scuole primarie, secondarie e terziarie, grazie all’ampia gamma di materie proposte.

“Questa iniziativa – commenta il presidente dell’Accademia, Andrea Colombini – ci conferma all’avanguardia non soltanto nell’ambito dell’insegnamento musicale, ma anche per quel che concerne la tutela delle persone che hanno maggiore bisogno: così possiamo formare gli studenti ed aiutarli, facendo risparmiare soldi alle famiglie. Un grazie va dunque alla Fondazione per aver fornito questa importante opportunità: senza la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca il territorio sarebbe non dico abbandonato, ma poco ci manca”.

Per informazioni 331.7929870, www.laboratoriomusicalelarondinelucca.com, via del Ponte Guasperini 103 a San Lorenzo a Vaccoli.